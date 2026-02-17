HS: Yrittäjä syyttää Woltia ravintola-alan kriisistä

Konkurssin tehnyt ravintolayrittäjä Jon Niklas Knut Engblom syyttää ruokalähettipalvelu Woltia alan huonosta tilanteesta, kertoo Helsingin Sanomat. Yrittäjän mukaan lähettipalvelu veloittaa ravintoloilta noin kolmanneksen annoksen hinnasta komissiona, mikä on liikaa monelle pienelle toimijalle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kuljetuspalvelujen suosio nousi Suomessa 2010-luvulla. Niiden suosio nousi huippulukemiin 2020-luvun alussa koronapandemian myötä. Tunnetuimpia palveluista ovat Foodora sekä Suomessa perustettu Wolt. Foodora ilmoitti hiljattain lopettavansa toimintansa Suomessa. Pian Foodoran lopettamispäätöksen jälkeen Uber ilmoitti lanseeravansa Suomessa oman ruokalähettipalvelunsa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Palvelujen yleistyminen tarkoittaa samalla sitä, että yhä suurempi osa asiakkaista tilaa ruoka-annokset sovelluksen kautta ilman asiointia ravintolassa. Silloin esimerkiksi juoma-annokset jäävät usein ostamatta ja tämä pienentää ravintolan myyntiä. Asiakkaalle ei hinnan perusteella ole juurikaan eroa tilata ruokalähettipalvelusta tai suoraan ravintolasta, mutta ravintolalle asialla on merkitystä ruokalähettipalvelun keräämien komissioiden takia.

Vaikka Wolt on ravintoloille kallis, Engblomin mukaan yrittäjät eivät uskalla luopua siitä. Syynä on se, että ruokalähettipalveluista on tullut keskeinen osa liikevaihtoa. Palvelusta luopuminen näkyisi väistämättä myyntimäärissä.