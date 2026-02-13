Foodoran toiminta Suomessa loppuu

Ruokalähettipalvelu Foodora lopettaa toimintansa Suomessa. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Taustalla ovat yhtiön käymät muutosneuvottelut, joista kerroimme aiemmin tässä jutussa. Foodora-sovellus ja -kuljetuspalvelu toimivat normaalisti 27. helmikuuta 2026 saakka, minkä jälkeen palvelut eivät ole enää saatavilla.

Päätös liiketoiminnan lopettamisesta Suomessa perustuu Foodoran strategiseen painotukseen investoida niihin markkinoihin, joilla liiketoiminnalla on mahdollisuus saavuttaa selkeä markkinajohtajuus ja rakentaa pitkän aikavälin vahvaa Foodora-brändiä Euroopassa.

Työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja lähettejä on tiedotettu päätöksestä ja seuraavista vaiheista. Päätös koskee noin 80 paikallista työntekijää, joita tuetaan muutostilanteessa paikallisen sääntelyn ja yhtiön käytäntöjen mukaisesti.

Ravintola- ja kauppakumppaneille sekä läheteille tiedotetaan erikseen jatkotoimista, kuten sopimusten päättymisestä ja jäljellä olevien maksujen suorittamisesta.

Foodora on toiminut Suomessa vuodesta 2015 lähtien ja laajentunut yli sataan kaupunkiin ja kuntaan. Yhtiö on tukenut mittavaa verkostoa itsenäisiä ravintoloita, valtakunnallisia ketjuja ja päivittäistavarakauppakumppaneita.

Tiedotteensa mukaan Foodora on edelleen tiiviisti sitoutunut ydinmarkkinoihinsa Euroopassa ja jatkaa investointeja vahvistaakseen johtavaa asemaansa koko alueella.