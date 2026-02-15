Uusi ruokalähettipalvelu laajenee Suomeen

Suomeen tulee uusi ruokalähettipalvelu, kertoo Financial Times.
Uber laajentaa ruoan kotiinkuljetuspalveluaan seitsemään uuteen Euroopan maahan vuoden 2026 aikana, mukaan lukien Suomeen.
FT:n mukaan Uber pyrkii haastamaan erityisesti suomalaislähtöisen Woltin, jonka omistaa nykyään yhdysvaltalainen DoorDash, useilla sen ydinmarkkinoilla.
Uberin mukaan se haluaa ”ravistella” markkinoita alueilla, joilla nykyiset toimijat ovat saaneet toimia liian rauhassa.
Kuluvalla viikolla tuli julki, että toisen kilpailijan Foodoran toiminta Suomessa on loppumassa 27. helmikuuta.
