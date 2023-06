HS: Tuulivoimalat tappaneet jo kymmeniä kotkia – ”Todellinen määrä on moninkertainen”

Tuulivoimaloiden lavat ovat tappaneet Suomessa jo 48 merikotkaa. Nyt huolta herättävät uhanalaisten maakotkien reviireille suunnitellut tuulivoimalat, uutisoi Helsingin Sanomat.

Tuulivoimaloita on rakennettu Suomessa etenkin länsirannikolle, jossa asuu runsaasti merikotkia. Vaikka tuulivoimaloiden tappamia merikotkia on löytynyt 48, on Metsähallituksen Hannu Tikkasen mukaan oikea luku todennäköisesti paljon suurempi.

– Todellinen määrä on varmasti moninkertainen, sillä nämä kotkanraadot ovat vain satunnaisia löydöksiä, Tikkanen arvioi.

Tarkkaa syytä sille, miksi niin paljon merikotkia kuolee tuulivoimaloiden lapoihin, ei ole.

Yksi mahdollinen selitys on se, ettei merikotka ei ole tottunut yläpuolelta tulevaan vaaraan. Sen saalistuskäyttäytymiseen kuuluu alapuolella olevan saaliin vaaniminen, ei yläpuolella olevilta lapoilta suojautuminen. Tämän vuoksi ne eivät osaa varoa tuulivoimaloiden lapoja.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskuksen poistivat merikotkan uhanalaisten lajien listalta vuonna 2019, ja samana vuonna syntyi yli 550 merikotkan poikasta.

Sen sijaan maakotka on luokiteltu vaarantuneeksi. Se karttaa ihmisiä ja pesii etenkin Pohjois-Suomessa Oulujoen yläpuolella. Toistaiseksi yksikään maakotka ei ole tiettävästi kuollut tuulivoimaloiden takia, mutta tilanne voi muuttua, mikäli pohjoiseen suunnitellut tuulivoimalat toteutuvat.

– Nyt suunnitelluista maakuntakaavojen voimalapaikoista noin puolet eli 6 000 tuulivoimalaa osuvat maakotkien reviireille, Tikkanen kertoo.

Törmäysriskien kasvamisen lisäksi tuulivoimalat voivat vaikuttaa maakotkiin myös epäsuorasti. Koska ne välttelevät ihmisiä ja rakennettua ympäristöä, voisivat tuulivoimalat ajaa maakotkat huonommille metsästysmaille. Tämä voisi johtaa pulaan ruoasta ja maakotkakannan pienentymiseen.

Koska Suomen maakotkakanta on jo valmiiksi vaarantunut, voisivat pienetkin muutokset vaikuttaa lajin kokoon. Tikkanen arvioi, että kanta alkaisi taantumaan jo kolmen prosentin lisäkuolleisuuden kohdalla.

Tikkanen toivookin, että kotkia pyrittäisiin suojelemaan harkitsemalla tarkkaan, mihin uusia tuulivoimaloita rakennetaan. Voimalat kannattaisi rakentaa alueille, joissa niistä ei aiheudu vaaraa kotkille.

Apuna voisi toimia Oulun yliopiston mallinnusta kotkien reviireille sattuvien tuulivoimaloiden vaikutuksista. Mallinnuksesta on selvinnyt, että voimaloista aiheutuu sitä enemmän vaaraa, mitä keskemmällä kotkan reviiriä se sijaitsee. Reviirin laitamilla voimaloista aiheutuu taas vähemmän haittaa.

– Kotkat huomioivaa suunnittelua tarvitaan, ettei käy niin, että hyvä asia aiheuttaakin luontokatoa, Tikkanen tiivistää.