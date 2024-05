Kiinan asevoimat sanoo varautuvansa Taiwanin haltuunottoon

Kiinan asevoimat on järjestänyt kuluvalla viikolla laajan sotaharjoituksen Taiwanin ympärillä. Perjantaina alueella havaittiin 49 lentokonetta ja 19 pinta-alusta. Taiwanin puolustusministeriön mukaan 35 konetta lensi sen ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.

Harjoitusta kuvailtiin Kiinassa ”vahvaksi rangaistukseksi separatismista”, millä viitattiin Taiwanin tuoreen presidentti William Lain virkaanastujaisiin.

Kiinan asevoimat sanoi perjantaina suoraan, että toiminnan tarkoituksena on testata kykyä ”ottaa valta” Taiwanissa. Tämän lisäksi harjoitellaan ”eri aselajien yhteistyötä ja tärkeiden alueiden miehittämistä”.

Kiinan valtionmediassa näytettiin CNN:n mukaan tykistö- ja ohjusjärjestelmien siirtymistä asemiin. Taiwan on tuominnut aggressiiviset sotaharjoitukset ja kuvaillut niitä ”järjettömiksi provokaatioiksi”. Maan asevoimat on nostanut valmiuttaan.

– On valitettavaa nähdä, että Kiina uhkaa Taiwanin demokratiaa, vapautta sekä alueellista rauhaa ja vakautta yksipuolisilla sotilaallisilla provokaatioilla, Taiwanin presidentinkanslia toteaa tiedotteessa.

#Peace is priceless.

There are no winners in wars.

In the face of the CCP’s military drills, what we always believe and uphold is democracy and freedom.

Regional stability is the universal goal, and we will continue to protect our beautiful homeland.#Shieldofdemocracy pic.twitter.com/3NRQERpux3

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) May 24, 2024