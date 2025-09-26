Verkkouutiset

Järvisydän Rantasalmella. WIKIMEDIA COMMONS/VALSKET, CC-BY-SA-4.0

Tunnettua kylpylää haetaan konkurssiin

  • Julkaistu 26.09.2025 | 13:33
  • Päivitetty 26.09.2025 | 13:47
  • Matkailu
Toimitusjohtajan mukaan velat on maksettu.
Tunnettua kylpylähotellia Järvisydäntä haetaan konkurssiin. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Asia selviää maksukyvyttömyysrekisteristä. Konkurssi tuli vireille Etelä-Savon käräjäoikeudessa perjantaina.

Rantasalmella Etelä-Savossa sijaitseva kylpylähotelli on ollut julkisuudessa esillä velkaongelmien takia esillä aiemminkin. Lisäksi kylpylä oli tänä vuonna useamman viikon ajan suljettuna, sillä sen vedestä löytyi legionellabakteeria. Bakteeri saatiin sittemmin puhdistettua vedestä.

Myöhemmin perjantaina Järvisydän julkaisi tiedotteen, jonka mukaan konkurssihakemuksen perusteena olevat velat on maksettu.

Toimitusjohtaja Markus Heiskanen sanoo tiedotteessa, että Järvisydämen toiminta jatkuu normaalisti ja ilman keskeytyksiä.

Aiemmin tällä viikolla myös Imatran kylpylä ilmoitti hakeutuvansa yrityssaneeraukseen. Taustalla on kylpylähotellin vaikea taloustilanne.

Artikkelia päivitetty kylpylähotellin tiedotteen tiedoilla kello 13.47.

