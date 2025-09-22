Verkkouutiset

Imatran kylpylä. WIKIMEDIA COMMONS/HIRVELA8860, CC

Tunnettu kylpylä hakeutuu yrityssaneeraukseen

Taustalla on muun muassa itärajan sulkeminen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Imatran kylpylä ja sen omistaja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö hakeutuvat yrityssaneeraukseen. Kylpylä kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Hakemus on jätetty käräjäoikeudelle tänään maanantaina. Kylpylän toiminta jatkuu normaalisti saneeraukseen hakeutumisesta huolimatta.

– Kaikki asiakkaidemme varaukset pysyvät ennallaan ja koko palveluvalikoimamme on käytettävissä normaalisti. Henkilöstö jatkaa tehtävissään ja yhteyshenkilöt pysyvät ennallaan, kylpylä kertoo verkkosivuillaan.

Yrityssaneerauksen taustalla on kylpylän hankala taloustilanne. Kylpylän toiminnalle haasteita ovat tuoneet muun muassa koronapandemian aiheuttamat muutokset matkailulle sekä itärajan sulkeminen Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Liiketoiminnalle on tiedotteen mukaan aiheuttanut haasteita myös kansantalouden ja kuluttajien ostovoiman heikkokehitys.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)