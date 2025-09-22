Tunnettu kylpylä hakeutuu yrityssaneeraukseen

Imatran kylpylä ja sen omistaja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö hakeutuvat yrityssaneeraukseen. Kylpylä kertoo asiasta verkkosivuillaan.
Hakemus on jätetty käräjäoikeudelle tänään maanantaina. Kylpylän toiminta jatkuu normaalisti saneeraukseen hakeutumisesta huolimatta.
– Kaikki asiakkaidemme varaukset pysyvät ennallaan ja koko palveluvalikoimamme on käytettävissä normaalisti. Henkilöstö jatkaa tehtävissään ja yhteyshenkilöt pysyvät ennallaan, kylpylä kertoo verkkosivuillaan.
Yrityssaneerauksen taustalla on kylpylän hankala taloustilanne. Kylpylän toiminnalle haasteita ovat tuoneet muun muassa koronapandemian aiheuttamat muutokset matkailulle sekä itärajan sulkeminen Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Liiketoiminnalle on tiedotteen mukaan aiheuttanut haasteita myös kansantalouden ja kuluttajien ostovoiman heikkokehitys.