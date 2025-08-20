Legionella sulki suositun kylpylän, avautumassa uudelleen ensi viikolla

Legionellabakteerin takia suljettu kylpylä voidaan avata jälleen ensi viikolla, kylpylähotelli Järvisydän tiedottaa sivuillaan.

Kylpylä suljettiin elokuun alussa veden epäpuhtauden takia. Syyksi osoittautui legionellabakteeri. Järvisydämen tiedotteen mukaan terveysviranomaisten tuoreimpien näytteiden mukaan vedessä ei ole enää legionellaa, joten hotelli voinee avautua uudelleen käyttöön jo ensi maanantaina.

Kolmesta tarvittavasta vesinäytteestä kaksi on jo valmistunut, eikä kylpylän vedessä ole havaittu enää legionellaa.

– Jotta saamme terveysviranomaisten luvan avata kylpylän, odotamme vielä kolmannen näytteen tuloksia, jotka valmistuvat viimeistään ensi viikon maanantaina, kylpylä kertoo tiedotteessa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kylpylän oli tarkoitus aueta jo tänään 20. elokuuta. Nyt näyttää siltä, että alkuperäisessä aikataulussa ei onnistuttu pysymään.

Rantasalmella sijaitseva Järvisydän aikoo jatkossa seurata vetensä laatua säännöllisesti, jotta vastaavaa ei enää toistuisi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo legionellasta tarkemmin verkkosivuillaan. Legionellat ovat bakteereja, joita esiintyy pieniä määriä makeissa luonnon vesissä ja maaperässä. Legionellabakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Legionellojen aiheuttamat joukkosairastumiset ovat liittyneet hotellien, sairaaloiden, risteilylaivojen ja yleisötapahtumien vesi- ja ilmastointijärjestelmiin.

Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi. Legionelliisin oireita ovat muun muassa kuiva yskä, kuume, päänsärky ja hengenahdistus.

Taudinkuvaan voi kuulua myös rinta- ja vatsakipua. Yli neljänneksellä potilaista esiintyy ripulia ja puolella sekavuutta. Epidemioiden yhteydessä on havaittu, että alle viisi prosenttia altistuneista sairastuu keuhkokuumeeseen.

Taudinkuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen, jota kutsutaan myös legioonalaistaudiksi. Sairastumista ja vakavan taudin riskiä lisäävät perussairaudet, korkea ikä ja tupakointi.

Ihminen saa tartunnan hengittäessään legionellabakteereja sisältävää aerosolia. Itämisaika tartunnasta ensioireisiin on useimmiten 5–6 vuorokautta, vaihdellen kahden ja 14 vuorokauden välillä. Legionella ei tartu ihmisestä toiseen.