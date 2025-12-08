HS: Täällä sijaitsi Suomen viimeinen Shell

Suomen viimeinen Shell-huoltoasema sulkeutuu maanantaina, kertoo Helsingin Sanomat. Samalla aseman sulkeminen tarkoittaa koko Shell-huoltoasemaketjun katoamista Suomessa.

Taustalla on Shellin lisenssin umpeutuminen. Suomessa lisenssi on ollut St1-ketjulla, joka kuitenkin päätti, ettei se aio jatkaa sopimusta Shellin kanssa. Syynä on St1-ketjun halu keskittää kaikki huoltoasemansa saman brändin alle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa toimivat Shell-asemat ovat joutuneet luopumaan Shell-brändin käytöstä. Moni niistä on jatkanut toimintaansa St1-brändin alla.

Suomen viimeinen Shell-asema on sijainnut Satakunnan Pomarkussa. Aseman yrittäjä Kai Mäensivu on brändistä luopumisesta harmissaan, sillä hän piti Shelliä myyvänä nimenä.

Pomarkussa sijaitseva huoltoasema on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 lähtien. Mäensivun mukaan Shell-brändistä luopuminen ei tarkoita aseman toiminnan loppumista. Pomarkun Shellistä ei silti tulee St1-asemaa, sillä Mäensivu aikoo jatkaa toimintaa itsenäisenä yrittäjänä. Se on vielä päättämättä, minkä nimen ja logon alla hän jatkaa toimintaansa.