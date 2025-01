HS: Suomessa voi olla edessä ruokakauppojen hintasota

Suomalaisten ruokakauppojen hintakilpailu voi yleistyä tulevina vuosina, kertoo Helsingin Sanomat.

Syynä on kauppaketju Tokmannin päätös aloittaa yhteistyö kansainvälisen Spar-ketjun kanssa. Yhteistyön myötä Tokmanni saa lisenssisopimuksella yksinoikeuden käyttää Sparin tuotteita ja tuotenimiä Suomessa.

Yhteistyön myötä Tokmanni alkaa myymään Sparin tuotteita omissa myymälöissään. Se avaa Suomeen myös erillisiä Spar-nimisiä ruokakauppoja.

Tokmannin kilpailuetuna on edulliset hinnat, sillä se haluaa erottautua halpakauppana.

– Halpa hinta on meille erittäin tärkeä asia, Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja Mika Rautiainen sanoi tiistaina HS:n mukaan.

Ensimmäinen uusi Spar-myymälä avataan Suomessa ensi kesänä. Loppuvuoden aikana myymälöitä avataan lisää. Tokmanni ei ole toistaiseksi paljastanut, minne ne tulevat. Kevään aikana Spar-tuotteita tulee myyntiin myös olemassa oleviin Tokmanni-myymälöihin.

Uuden ruokakauppaketjun rantautumisen Suomeen uskotaan lisäävän myös ruokakauppojen välistä kilpailua. Tällä hetkellä ruokakauppa on Suomessa keskittynyt pitkälti kahden suuren toimijan, Keskon ja S-ryhmän haltuun. Nämä ketjut hallitsevat päivittäistavarakaupasta jopa noin 80 prosenttia.

Kaupan alan konsultti Arhi Kivilahti sanoo HS:lle uskovansa, että Tokmannista tulee Suomessa vielä merkittävä toimija päivittäistavarakaupassa. Siitä hän on kuitenkin yllättynyt, että Tokmannin yhteistyökumppaniksi valikoitui kansainvälinen Spar-ketju.

Kivilahden mukaan Tokmannin etuna on myös se, että sillä on jo ennestään mittava myymäläverkosto. Sen avulla Tokmanni pääsee ruokakauppatoiminnassa liikkeelle Lidliä nopeammin. Lidl aloitti Suomessa toimintansa 2000-luvun alussa ja joutui luomaan myymäläverkostonsa tyhjästä. Lidlin osuus päivittäiskaupasta on nykyään noin kymmenen prosenttia.

Kansainvälisellä Spar-ketjulla on ollut toimintaa Suomessa aiemminkin.

