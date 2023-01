HS: Sähköfutuurit ennakoivat kesälle jopa viiden sentin verottomia hintoja

Ensi talven sähköfutuurien hinnat ovat laskeneet vain 8–10 senttiin kilowattitunnilta. Kaasuvarastojen täyttöaste on Euroopassa lähellä ennätystasoa, vaikka talvi on jo pitkällä, kertoo Helsingin Sanomat.

Sekä maakaasu että sähkö ovat halventuneet joulun jälkeen jyrkästi. Jopa ensi talven sähkön hintaa ennakoivat futuurihinnat ovat laskeneet varsin nopeasti.

Markkinat ennustavat nyt, että sähkö maksaisi Pohjoismaissa ensi talvena vain 8–10 senttiä kilowattitunnilta ilman veroja. Kesäkuukausille futuurit ennakoivat noin viiden sentin verottomia hintoja.

Futuurit ovat johdannaismarkkinoiden tuotteita, joilla sähköyhtiöt voivat suojata sähkön hankintahintoja pitkälle eteenpäin.

Seuraavan päivän sähkö hinnoitellaan pörssin niin sanotuilla spot-markkinoilla. Spot-hinnat ovat olleet matalia melkein koko tammikuun, vaikka eletään keskitalvea, jolloin sähköä kuluu yleensä eniten.

Tammikuussa pörssisähkö on maksanut HS:n mukaan arvonlisäveroineen keskimäärin alle 8,7 senttiä kilowattitunnilta. Tammikuun hinta oli todella matala, sillä edellisen kerran kuukauden keskihinta on ollut tätä halvempi lokakuussa 2021.

Maanantaina HS kertoi, että määräaikaisten sähkösopimusten hinnat lähenevät jo kymmenen sentin rajaa.

Hintakehityksen taustalla on monia tekijöitä, muun muassa lauha sää. Yksi keskeinen syy matalle hinnalla on kuitenkin se, että Euroopan maakaasutilanne näyttää nyt hyvältä. Maakaasun hinta on ollut viimeksi näin alhaalla syyskuussa 2021.