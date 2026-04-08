Hormuzinsalmi voi jäädä strategiseksi loukuksi

Yhdysvallat ei pääse irtautumaan Iranin sodasta ennen kuin Hormuzinsalmen ongelma on ratkaistu, arvioi tanskalainen sotilasasiantuntija Anders Puck Nielsen analyysissaan.

Energiakuljetusten kannalta kriittisen meriväylän sulkeminen ehti ajaa Donald Trumpin strategiseen umpikujaan, josta ei ole helppoa ulospääsyä. Yhdysvallat ja Iran sopivat kahden viikon tulitauosta, mutta sen pitävyydestä ei ole toistaiseksi mitään takeita.

Donald Trumpin mukaan ehtona on meriliikenteen pääsy Hormuzinsalmen läpi. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi maansa kunnioittavan sopua, jos hyökkäykset Irania vastaan lopetetaan.

Kymmenkohtainen suunnitelma edellyttäisi lisäksi taisteluiden päättämistä Irakissa, Libanonissa ja Jemenissä. Kaikki Lähi-idän alueen konfliktit olisi lisäksi saatava loppumaan. Suunnitelman perusteella jälleenrakennuksen kustannukset maksettaisiin Iranille täysimääräisesti.

Iran ehti sulkea salmen vastauksena Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopulla aloittamaan hyökkäykseen. Teheranin hallinto ilmoitti myöhemmin perivänsä jokaiselta salmen läpi kulkevalta alukselta kahden miljoonan dollarin maksun. Kun salmen kautta kulkee yli sata alusta päivässä, tulot nousisivat yli 200 miljoonaan dollariin päivässä.

Anders Puck Nielsenin mukaan maksu rikkoi kansainvälisen merioikeuden perusperiaatteita ja loi ennakkotapauksen, jota kansainvälinen yhteisö tuskin tulee hyväksymään. Jos Iran voi periä maksun, miksi ei myös Oman salmen toiselta puolelta tai Jemenin huthit Bab el-Mandebin salmesta?

Trumpin kaksoisansa

Asiantuntijan mukaan meriväylän sulkeminen vahingoitti suoraan Yhdysvaltain taloutta, eikä Trump voi antaa Iranille suuria myönnytyksiä salmen avaamisesta ilman, että näyttää häviäjältä.

Donald Trump on toistuvasti kehottanut muita maita ottamaan vastuun salmen avaamisesta. Hänen logiikkansa on, että Yhdysvallat ja Israel ovat jo tuhonneet Iranin sotilaallista kapasiteettia kaikkien hyödyksi.

Jos tulitauko kaatuu, voisivat sotatoimet jatkua välittömästi.

Salmen avaaminen edellyttäisi äärimmäisen vaativaa sotilasoperaatiota. Saattuekuljetusten järjestäminen vaatisi valtavia laivastoresursseja, ja operointi Iranin rannikon tuntumassa olisi erittäin riskialtista. Iran voisi iskeä laivoihin drooneilla, ohjuksilla ja merimiinoin, ja pitkä rantaviiva tekee täydellisestä valvonnasta lähes mahdotonta.

Ukraina on tarjonnut meridrooniosaamistaan ratkaisuksi, mutta tämä tuskin ratkaisee Hormuzinsalmen tilannetta. Ukraina kehitti vahvan kyvyn estää vihollisen merenkäyttöä, mutta salmen avaaminen vaatisi meren hallintaa, johon miehittämättömillä järjestelmillä ei vielä pystytä.

Eurooppa ei riennä apuun

Euroopan maat eivät ole olleet halukkaita ratkaisemaan Valkoisen talon ongelmaa. Nielsenin mukaan syitä on useita: kyseessä on Trumpin hallinnon itse aiheuttama kriisi eikä Epic Fury -operaatiosta kerrottu etukäteen muille.

Donald Trumpin Kreml-myönteiseksi koettu linja ja Grönlantia koskevat uhkaukset eivät ainakaan lisää eurooppalaisten yhteistyöhaluja.

Jos Yhdysvallat vetäytyisi lopulta yksipuolisesti, yrittäisivät muut valtiot ensin diplomatiaa ja ehkä pakotehelpotuksia vastineena salmen avaamisesta. Sotilaallinen vaihtoehto tulisi vasta viimeisenä.

– Sillä välin maailma olisi massiivisessa talouskriisissä, joka iskisi myös Yhdysvaltoihin, Anders Puck Nielsen toteaa.

Eskalaatio todennäköisempää kuin rauha

Nielsenin kokonaisarvio on synkkä. Hän pitää sodan laajenemista lähiviikkoina todennäköisempänä kuin sen päättymistä. Tulitauon kaatuessa Donald Trumpin ainoana jäljellä olevana vaihtoehtona olisi maajoukkojen lähettäminen, mutta Yhdysvalloilla ei ole tarpeeksi joukkoja valmiina.

Operaatio voisi johtaa raskaisiin tappioihin.

– Valitettavasti suunta näyttää olevan kohti eskalaatiota, Nielsen arvioi.