Hormuzinsalmen takaraja umpeutumassa – Iranilta uhmakas viesti Donald Trumpille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti tiedotustilaisuudessa uhkauksena iskeä Iranin voimalaitoksiin, siltoihin ja muuhun infrastruktuuriin, jos Iran ei tee sopimusta tai avaa öljykuljetuksille kriittistä Hormuzinsalmea.

Trump piti tiedotustilaisuuden maanantai-iltana Suomen aikaa.

– Koko maa voidaan tuhota yhdessä yössä, ja se yö saattaa olla huomenna, presidentti totesi BBC:n mukaan.

Trumpin antama takaraja on tiistain ja keskiviikon välinen yö.

Iranin vallankumouskaarti on tyrmännyt Trumpin uhkaukset ”perusteettomina”, kertoo CNN.

– Harhaisen Yhdysvaltain presidentin töykeä retoriikka, ylimielisyys ja perusteettomat uhkaukset, jotka kumpuavat hänen umpikujastaan ja joilla pyritään perustelemaan Yhdysvaltain armeijan toistuvat tappiot, eivät estä Irania taistelemasta, vallankumouskaartin tiedottaja Ebrahim Zolfaqari sanoi Iranin valtionmedian välittämässä lausunnossa.

– Jos hyökkäyksiä muihin kuin siviilikohteisiin toistetaan, vastatoimemme toteutetaan huomattavasti voimakkaammin ja paljon laajemmassa mittakaavassa.