,

Donald Trump: Lähi-idässä voi alkaa kultainen aikakausi

USA:n presidentin mukaan Iran voi aloittaa jälleenrakennuksen.
Donald Trump. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Presidentti Donald Trump kommentoi Truth Social -palvelussa Yhdysvaltojen ja Iranin sopimaa tulitaukoa.

– Suuri päivä maailmanrauhalle! Iran haluaa tämän tapahtuvan, heillä on jo mitta täynnä! Samoin kaikilla muillakin!

Presidentti sanoo myös, että Yhdysvallat auttaa Hormuzinsalmen liikenteen avaamisessa, toimittaa alueelle tarvikkeita ja jää seuraamaan, että kaikki sujuu hyvin.

– Edessä on paljon positiivisia toimia! Suurta rahaa tullaan tekemään. Iran voi aloittaa jälleenrakennusprosessin, Donald Trump kirjoittaa.

Presidentti uskoo, että kaikki sujuu hyvin.

– Aivan kuten Yhdysvalloissa parhaillaan koemme, tästä voi tulla Lähi-idän kultainen aikakausi!!!, hän kirjoittaa.

