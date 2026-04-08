Donald Trump: Lähi-idässä voi alkaa kultainen aikakausi

Presidentti Donald Trump kommentoi Truth Social -palvelussa Yhdysvaltojen ja Iranin sopimaa tulitaukoa.
– Suuri päivä maailmanrauhalle! Iran haluaa tämän tapahtuvan, heillä on jo mitta täynnä! Samoin kaikilla muillakin!
Mainos - sisältö jatkuu alla
Presidentti sanoo myös, että Yhdysvallat auttaa Hormuzinsalmen liikenteen avaamisessa, toimittaa alueelle tarvikkeita ja jää seuraamaan, että kaikki sujuu hyvin.
– Edessä on paljon positiivisia toimia! Suurta rahaa tullaan tekemään. Iran voi aloittaa jälleenrakennusprosessin, Donald Trump kirjoittaa.
Presidentti uskoo, että kaikki sujuu hyvin.
Mainos - sisältö jatkuu alla
– Aivan kuten Yhdysvalloissa parhaillaan koemme, tästä voi tulla Lähi-idän kultainen aikakausi!!!, hän kirjoittaa.
