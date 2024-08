Historiallinen vanginvaihto: Päästääkö Venäjä poliittisia vankeja pois?

Venäjä on vaihtamassa poliittisilla tekosyillä vangitsemiaan ulkomaiden kansalaisia muiden maiden vankiloissa tuomittuihin venäläisiin.

Laajempaan vankienvaihtoon voisi viitata se, että viime päivinä ja viikkoina Venäjän vankeinhoitolaitos on siirtänyt ainakin kuusi poliittista vankia tunnetuista tuomionkärsimislaitoksistaan tuntemattomiin sijainteihin. Siirrettyjen joukossa on ollut esimerkiksi Ilja Jašin ja Vladimir Kara-Murza. Itsenäisen Politika.Kozlovin lähteiden mukaan siirrettyjä valmisteltiin keskiviikkona vankienvaihtoon. Joukossa on ilmeisesti myös yhdysvaltalaisen Wall Street Journal -lehden toimittaja Evan Gershkovich, joka tuomittiin vakoilusta vasta pari viikkoa aiemmin.

Varmaa tietoa siitä, keihin Venäjä nämä poliittiset vangit vaihtaa, ei ole. Yhtenä vahvana ehdokkaana on pidetty ”Berliinin puistomurhaaja” Vadim Krasikovia. Nimi tulee siitä, että Krasikov palkkamurhasi, todennäköisesti Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n tilauksesta, tsetseenitaistelija Zelimkhan Khangošvilin berliiniläiseen puistoon elokuussa 2019. Krasikov tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Saksassa.

Slovenialainen uutiskanava N1 arvioi, että vaihdettavien vankien joukossa on juuri keskiviikkona Ljubljanassa Venäjän hyväksi vakoilusta tuomion saanut pariskunta Artem Dulcev ja Ana Dulceva. N1:n mukaan he ovat todennäköisesti Venäjän ulkomaantiedustelun lähettämiä illegaaleja, eli peitehenkilöyden turvin kohdemaassa pitkäkestoisesti oleskelevia vakoojia. N1:n tietojen mukaan Dulcev ja Dulceva määrättiin tuomion julistamisen jälkeen karkotettaviksi juuri siitä syystä, että heidät sovittiin mukaan vankienvaihtoon.

N1 kertoo omiin lähteisiinsä nojaten, että Saksa on saamassa vaihdossa Valko-Venäjällä kuolemaantuomitun Rico Krigerin. Hänet tuomittiin terrori-iskun valmistelemista muka Ukrainan laskuun ja hänet oli määrä teloittaa ampumalla. Kuluvan viikon tiistaina Valko-Venäjän itsevaltias Aljaksandr Lukašenka kuitenkin yllättäen armahti Krigerin.

Venäläisen uutistoimisto Tassin kirjeenvaihtaja Yhdysvalloissa kertoi, että Yhdysvaltojen vankitietokannasta on poistettu verkkorikollinen Alexander Vinnik, yhteyksistä Venäjän verkkovakoiluun epäilty it-yrittäjä Vladislav Kljušin, Virosta Yhdysvaltoihin luovutettu kaksikäyttöteknologiaa salakuljettanut Vadim Kononšenko ja rahanpesusta ja kaksikäyttöteknologian toimittamisesta Venäjälle tuomittu Maxim Maršenko.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ei torstaina päivällä halunnut kommentoida vankienvaihtoa venäläiselle medialle mitenkään.

Vahvistamattomien tietojen mukaan kyseessä saattaa olla suurin vankienvaihto sitten kylmän sodan vuosien. Jos vaihdettavia on yli kymmenen, niin onkin. Vuonna 2010 Venäjä suostui kymmenen vangin vaihtoon saadakseen kotiutettua illegaaliohjelmansa paljastuttua Yhdysvalloissa vangitut vakoojat. Samalla kaksoisagenttina tuomittu entinen KGB-eversti Sergei Skripal pääsi Isoon-Britanniaan, jota oli ammattilaisvuosinaan myös palvellut. Britanniassa Venäjän sotilastiedustelu GRU yritti kahdeksan vuotta myöhemmin murhata Skripalin kemiallisella aseella.