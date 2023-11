Hirmumyrsky pyyhki miehittäjän juoksuhaudat pois Krimillä

Venäjän valtaamansa Krimin rannoille rakentamat puolustuslinjat ovat tuhoutuneet, kun sykloni pyyhkäisi yli sunnuntaina.

Tuulen nopeus oli 115-130 kilometriä tunnissa ja aallot nousivat 8-9 metriä korkeiksi. Hirmumyrsky muun muassa katkoi puita ja aiheutti tulvia, sähköt katkesivat mediatietojen mukaan puolelta miljoonalta niemimaan asukkaalta.

– Myrsky pesi pois rannoille rakennetut juoksuhaudat, kertoo Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko.

Krimin median mukaan Jevpatoriassa tuhoutui myrskyssä rakennuksia ja ampumapaikkoja.

Sykloni toi Ukrainaan sankat lumipyryt, joka on aiheuttanut lukuisia onnettomuuksia teillä sekä sähkökatkoja. Valtatie Kiovan ja Odessan välillä käytännössä katkesi olosuhteiden vuoksi, Euronews kertoo.

Herastshenkon jakamalla videolla etulinjassa kahlataan polvia myöten lumessa. Tänään Kiovaan on kielletty raskailla ajoneuvoilla ajaminen ja kouluissa pidetään etäkoulupäivä.

