HIMARSilla 69 osumaa – ”upea ase oikeissa käsissä”

Yhdelle ukrainalaiselle HIMARS-raketiheittimelle on merkitty 69 vahvistettua osumaa, kertoo Ukrainan puolustusministeriö Twitterissä.

Ukrainalle annettujen HIMARS-raketinheitinjärjestelmien merkitys sodan kululle on arvioitu suureksi. Ukraina on onnistunut iskemään asejärjestelmällä esimerkiksi hyökkääjän ammusvarastoihin.

Ukrainan puolustusministeriön julkaisemassa kuvassa näkyy pääkallo merkitsemässä jokaista vahvistettua osumaa.

– Upea ase oikeissa käsissä, kirjoittaa Ukrainan puolustusministeriö Twitterissä.

69 skulls – 69 significant confirmed hits.

And this is only on one Ukrainian HIMARS.

A great weapon in the right hands. Each HIMARS salvo brings us closer to peace in Europe.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022