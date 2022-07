Arvio rintamalta: HIMARS-ase pilasi hyökkääjän suunnitelmat

Yhdysvaltojen Ukrainalle antamat äärimmäisen tarkat keskipitkän kantaman HIMARS-raketinheittimet ovat muuttaneet sotatilannetta eturintamalla. Venäjän joukkojen eteneminen on hidastunut merkittävästi. Samaan aikaan ukrainalaisten miestappiot ovat vähentyneet.

Tämä käy ilmi rintamalla käyneen amerikkalaisen PBS-kanavan kirjeenvaihtaja Simon Ostrovskyn reportaasista.

Jutun alta löytyvällä videolla eturintaman lääkintämies kertoo, että USA:n toimittamat raketinheittimet ”pilasivat Venäjän federaation suunnitelmat”. Ukraina on onnistunut iskemään esimerkiksi hyökkääjään logistiikkaan ja ammusvarastoihin.

– Heillä on nyt paljon vähemmän ammuksia. Meillä puolestaan on yhä vähemmän haavoittumisia, ukrainalaissotilas kertoo.

Ukraina on kertonut valmistautuvansa vastahyökkäykseen, jolla miehitettyjä alueita vallataan takaisin.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Serhiy Leshchenko toteaa, että miehitetyille alueille jääneet ihmiset ovat hyökkääjän panttivankeina. Valloitettujen maan osien vapauttaminen on hänen mukaansa syytä aloittaa mahdollisimman pian, jotta hyökkääjä ei ehdi ”juurtua syvemmälle” alueille.

– Siksi odotamme innolla, että saamme lisää aseita ja voimme aloittaa operaation, hän toteaa.

Dozens of Ukrainian troops died in a July 17 Russian missile strike on Mykolaiv, unconfirmed by Ukraine’s military. I travelled to the city last week to produce this report for @NewsHour and saw first-hand the devastating toll Russia’s missiles are taking. https://t.co/fjqlcxE6sz

— Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) July 27, 2022