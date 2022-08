”Hersonin vapautus tulee olemaan Ukrainan merkittävä voitto”

Yhdysvaltalainen kaupunkisotaan erikoistunut sotatieteilijä, majuri evp. John Spencer huomauttaa tviiteissään, että Ukrainan sodan kulkua tulee tarkastella tässä sodan vaiheessa asetettujen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden kautta. Spencerin mielestä Kiovan taistelujen voitto on ollut tämän sodan ainoa ja selvä strateginen voitto

– Huhtikuussa Kiovan taistelussa Ukraina voitti sodan Ukrainasta, kun se pakotti Venäjän vaihtamaan strategiseksi tavoitteeksi “Donbasin täydellisen hallinnan”. Mutta kuten Venäjä on sanonut, jos he saavat Donbasin ja Etelä-Ukrainan keskittyvät he uudelleen Ukrainan ja Kiovan valtaamiseen.

Venäjän tämänhetkiset strategiset tavoitteet ovat Donbasin ja etelän tärkeiden alueiden haltuunotto. Ukrainan taas tavoitteena on vallata alueensa takaisin ja pakottaa Venäjä vetäytymään Ukrainasta.

– Ukrainan strategian voi tiivistää pyrkimykseen “välttää vihollisen vahvuudet”. Puolustautua siellä, missä tarvitsee ja antaa venäläisten kuolla hyökkäyksissään ukrainalaisjoukkoja vastaan tai iskeä pitkän kantaman täsmäiskuilla (tykistö ja HIMARS), mitkä auttavat Ukrainaa välttämään miehistötappioita aiheuttavat kuluttavat lähitaistelut.

Spencer huomauttaa, ettei tule kuitenkaan väärin Ukrainan kykenevän saavuttamaan tavoitteensa ainoastaan tykistöiskuin.

Maan ja väestö vapauttaminen toki vaatii, että vihollisen kanssa tulee ottaa yhteen, vallata kaupungit ja niitä ympäröivät alueet sekä turvata ja puolustaa niitä.

– Tykistöiskut ovat oleellinen keino pienemmälle ja heikommalle Ukrainalle (tarvitun kaluston määrän eli tykistön, tankkien ja rynnäkköpanssarivaunun osalta) venäläisten vahvuuksien ja strategian eli logistiikan (ammukset, polttoaine, muona) ja johtamisjärjestelmänsä tuhoamiseksi, ja saada näiden tila äärimmilleen ennen kuin voidaan aloittaa lähitaistelut.

Hersonin valtaaminen olisi ensimmäinen onnistunut hyökkäysoperaatio Ukrainan tavoitteiden saavuttamiseksi. Se myös tarkoittaisi ainoan Dneprin länsipuolelle päässeen venäläisarmeijan hävittämistä.

Mielestäni Ukraina ei voi vain piirittää Hersonia. En näe sen olevan kehittymässä. Ukraina välittää kaupunkiin jumiin jääneistä siviileistä. Heillä ei myöskään ole aikaa piirittää kaupunkia.

Spencer huomauttaa, että mitä kauemmin aikaa kuluu, sitä enemmän Venäjä pystyy siirtämään joukkojaan muilta alueilta Etelä-Ukrainaan, kuten on jo nähty.

– Ukraina pyrkii välttämään massiivista taistelua Hersonin kaupunkialueella. Se ei halua tuhota Hersonia pelastaakseen sen. He eivät halua tappaa siviilejä tai vahingoittaa kaupungin ympäristöä ja infrastruktuuria.

Spencer kirjoittaa, että HIMARS ja muut tykistöaseet eristävät Dneprin länsipuolella olevia venäläisjoukkoja.

– Tämä on tarkoittanut keskeisten siltojen, tienhaarojen, ammusvarikoiden ja komentopaikkojen tuhoamista. Pyrkimyksenä on estää ja rajoittaa venäläisjoukkojen täydennyksiä, huoltoa ja vetäytymismahdollisuuksia.

Spencerin mukaan Hersonin takaisinvaltaus on tulossa, koska siellä ”Venäjä on tällä hetkellä heikko”.

– Tämä tulee olemaan merkittävä voitto aloitteenottamisessa, kansainvälisessä informaatiokampanjassa ja Ukrainan tuen ylläpitämisessä. Mutta Venäjä säilyttää voimansa Donbasissa. Suuria taisteluita on vielä edessä.

– Lopuksi. Kyllä, Venäjällä on puhti ja kyky hupenemassa, mutta se on silti merkittävä uhka ja Ukraina ei kykene saavuttamaan tavoitteitaan ilman massiivista lännen aseapua ja tukea, enemmän kuin se, mitä tänään saapuu tai on saapumassa.

Thoughts on the situation in Ukraine and the battle of Kherson that began weeks ago. Ukraine is poised to achieve the biggest operational victory since the Battles of Kyiv (IMO the only decisive/strategic victory), Kharkiv, Sumy, Chernihiv, &others.🧵1/14 https://t.co/FoNAKYTtmX

— John Spencer (@SpencerGuard) August 3, 2022