Hermostus kasvaa Venäjän eliitissä – ”kukaan ei ymmärrä suunnitelmaa”

Venäjän eliitti on pysynyt toistaiseksi presidentti Vladimir Putinin tukena omista taloudellisista tappioistaan huolimatta. Monet ovat päätelleet, että sotatoimien vastustaminen johtaisi oman liiketoiminnan välittömään loppuun Venäjällä ja mahdollisesti kovempiin rangaistuksiin.

Kymmenien oligarkkien kerrotaan kokoontuneen Kremliin sodan ensimmäisenä päivänä ja olleen raivoissaan tapahtuneesta. Liikemiehet ihmettelivät, miksei edes ulkoministeri Sergei Lavrov tiennyt mitään Ukraina-hyökkäyksen syistä.

Puck News -median mukaan monet kauhistuivat viime kesänä ”byrokraattimyräkästä”, millä viitattiin byrokraattien ja valtionyhtiöiden johtajien putoamisiin ikkunoista. Tapaukset luokiteltiin itsemurhiksi.

Erään moskovalaisen hallintolähteen mukaan pinnan alla kytee runsaasti jännitteitä. Eliitin parissa ollaan hermostuneita, sillä kukaan ei tunnu ymmärtävän Vladimir Putinin suunnitelmaa.

– Tilanne on jännittynyt. Kukaan ei ymmärrä, mikä suunnitelma on. Alkaako pian uusi hyökkäys? Onko kyse Venäjään liitettyjen alueiden haltuunotosta vai Kiovan miehittämisestä? Kukaan ei ymmärrä sitä, Venäjän eliittiä Carnegie-ajatuspajassa tutkiva Tatjana Stanovaja sanoo.

Hänen mukaansa viime vuonna tilanteeseen suhtauduttiin kohtuullisen rauhallisesti. Talous ei romahtanutkaan ja ruplan arvo palautui lähes ennalleen. Syksyllä liikekannallepano, Kertshinsalmen sillan vaurioituminen ja Hersonin menetys herättivät pelkoja Venäjän mahdollisesta tappioista.

Vuodenvaihteen jälkeen eliitin huolet laantuivat rintamatilanteen jumiutuessa lähes paikalleen. Huomio keskittyi Wagner-palkkasotilaiden rynnäkköihin Bahmutin luona Itä-Ukrainassa.

Eliitissä oli toivottu Putinin selventävän tavoitteitaan valtioduumassa pitämässään puheessa helmikuun lopulla. Puheen sisältö koostui lähinnä aggressiivisesta retoriikasta länttä vastaan.

– Nyt ilmassa on tietynlaista lannistumista. ”Emme päätä mistään, pidit asiasta tai et. Vain Putin päättää”, Stanovaja toteaa.

The shock and disgust that many Russian elites felt at the beginning of the war—at the notion that Putin had just single-handedly made a disastrous decision that would destroy their own country—has abated.

