”Armeija ja teollisuus on romutettu” – Vladimir Putinin eristys kasvaa

Financial Times -lehti on haastatellut kuutta pitkäaikaista Venäjän presidentti Vladimir Putinin luottohenkilöä sekä useita hallintolähteitä.

Heidän mukaansa jo korona-aikana eristäytyneen Putinin sisäpiiri on jatkanut kutistumistaan Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Tilanne on herättänyt arveluita siitä, ettei kukaan välitä presidentille totuudenmukaisia tietoja esimerkiksi sotatapahtumista.

– Stalin oli roisto, mutta hyvä johtaja, koska hänelle ei pystynyt valehtelemaan. Kukaan ei voi kertoa Putinille totuutta, eräs Vladimir Putinin tunteva henkilö sanoo.

Entinen korkea-arvoinen virkailija myöntää Venäjän sotasuunnitelman menneen ”hirvittävällä tavalla pieleen”. Hänen mukaansa operaation piti olla lyhyt eikä johtaa satojen tuhansien ihmisten kuolemaan. Vladimir Putinin väitetään tunnustavan yksityiskeskusteluissa maan karu tilanne.

– Hän kertoo läheisille ihmisilleen: selvisi, että varautumisemme oli täysin puutteellista. Armeija on romutettu. Teollisuus on romutettu. Mutta on hyvä, että asia selvisi tällä tavalla eikä vasta Naton hyökätessä, hallintolähde sanoo FT:lle.

Päätös hyökkäyksestä pidettiin salassa jopa monilta keskeisiltä ministereiltä. Ulkoministeri Sergei Lavroville kerrottiin asiasta puhelimitse kello yhden aikaan aamuyöllä 24. helmikuuta 2022.

Kymmenet oligarkit kokoontuivat samana päivänä Kremliin. Erään osallistujan mukaan lähes kaikki olivat täysin raivoissaan tapahtuneesta. Yksi oligarkeista kysyi Lavrovilta, miksi Putin oli päättänyt hyökätä.

Ulkoministeri ei tiennyt vastausta, mutta sanoi presidentillä olevan kolme avustajaa.

– Iivana Julma. Pietari Suuri. Ja Katariina Suuri, Sergei Lavrov sanoi.