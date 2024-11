Henna Virkkusen nimitys kohentaa kokoomuksen imagoa

Historia on tasa-arvon näkökulmasta kokoomukselle nolo. Pääministerin ja puolueen puheenjohtajan pesteissä ei ole ollut kokoomuslaista naista.

Kokoomus on ollut vuosikymmeniä hallituskabinettien vakiovieras. Tällä vuosituhannella on toiminut 11 hallitusta, joista seitsemään kokoomus on osallistunut.

Kolme naista on toiminut 2000-luvulla pääministerinä, yksi sosiaalidemokraatti ja kaksi keskustalaista. Kokoomus on kolme kertaa nostanut hallituksen johtoon miehen.

Kokoomuksen julkikuva on saanut ikäviä tahroja. Luottamus pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitukseen on rapistunut.

Entinen ja tuleva europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) purki tuntojaan Helsingin Sanomille. Haastattelusta tuli läpi tyytymättömyys puolueen linjaan. Lisäksi lehti kertoi Pietikäisen ulkonäköön kohdistuneesta pilkasta.

Ulkonäköön ovat avustajien lisäksi kajonneet muutkin. Pietikäisen puoluetoveri saattoi hänen eduskunta-aikanaan pohdiskella puhujapöntössä, kuinka paljon ulkonäkö altistaa ydinvoiman vastustamiselle.

Henna Virkkusen todennäköinen komissaaripesti pyyhkii paljon kuraa kokoomuksen imagosta. Hänestä tulee historian vaikutusvaltaisin kokoomuslainen naispoliitikko. Nimityshetkellä Virkkunen ohittaa nykyisen ykkösnaisen ulkoministeri Elina Valtosen.

Virkkunen on ehdolla komission varapuheenjohtajaksi. Hän olisi kuuden varapuheenjohtajan joukossa toinen.

Virkkuselle tarjottu salkku on selvästi painavampi kuin komission varapuheenjohtajana 2014–2019 toimineen Jyrki Kataisen (kok.) pesti. Virkkusen vastuulle on kaavailtu kahta pääosastoa.

Osastojensa lisäksi Virkkunen tehtävänä olisi seurata kolmen rivikomissaarin johtamien osastojen työtä. Niiden joukossa ovat demokratia- ja oikeusasiat.

Virkkusen ohella kokoomuslähtöisen presidentin Alexander Stubbin työstä on satanut kokoomuksen laariin. Stubb on keskittynyt tehtäviinsä ja välttänyt sekaantumasta hallituksen kinasteluun, ellei nahistelu ole liittynyt ulkoasioihin.

Vaikka Stubb ja Virkkunen ovat kaukana eduskuntapolitiikasta, heidän taustansa on tiedossa. Tunnetuista liberaalinurkan kokoomuslaisista kaksikon vasemmalta puolelta löytynee vain Pietikäinen.

Valtiohierarkiassa korkeimmalle kokoomusnaisista ovat kivunneet eduskunnan puhemiehenä toimineet kansanedustaja Paula Risikko ja valtioneuvos Riitta Uosukainen. Presidenttiehdokkaaksi nainen on kelvannut kerran. Uosukainen 2000, koska Sauli Niinistö kieltäytyi.

Pietikäinen oli ensimmäisiä naisia, joka pyrki kokoomuksen puheenjohtajaksi. Menestys oli 1991 odotettua huonompi. Ääniä tuli vain 114, kun voittaja Pertti Salolainen kokosi 679 äänen potin. Väliin kiilasi Ilkka Kanerva, jota kannatti 167 puoluekokousedustajaa.

Virkkusesta piti tulla ensimmäinen nainen kokoomuksen puheenjohtajana. Hän keikkui puolueväen ja toimittajien arvioissa kärkipaikalla.

Nousu kuitenkin katkesi, kun pääministeri Katainen heitti Virkkusen susille. Hallinto- ja kuntaministeri Virkkusen piti tehdä kuntauudistus, jossa kuntien määrä olisi pudonnut alle sadan.

Ensin vastahankaan asettui oppositio, sitten sosiaalidemokraatit ja lopulta omat. Virkkunen tympääntyi, hyppäsi 2014 hetkeksi liikenneministeriksi ja sitten Euroopan parlamenttiin.

Virkkusen komissaaripesti iskee särön kokoomuksen lasikattoon. Se voi murtua sen jälkeen, kun Orpo aikaisintaan 2016 jättää puheenjohtajan tehtävän.

Tällä hetkellä seuraajapörssin kärjessä ovat Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Kisaan tullee uusia yrittäjiä.

Yksi sellainen voisi olla eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja Matias Marttinen. Sitä ennen Marttinen hakee lisää kannuksia työministerin tehtävästä.