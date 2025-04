Kuntavaaleissa on äänioikeutetuista äänestänyt tähän mennessä 10,9 prosenttia. Luku on perjantailta kello 16. Aluevaalien äänestysaktiivisuus tällä hetkellä on 10,6 prosenttia.

Ylen mukaan aluevaaleille on veikattu hieman laimeampaa kiinnostusta kuin kuntavaaleille, toki aluevaaleissa voi äänestää myöhemminkin jos ensin äänensä antaa vain kuntavaaleissa.

Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona ja loppuu ensi tiistaina. Äänioikeutettuja on hieman yli 4,5 miljoonaa.