Henna Virkkunen: EU:n ilmastopolitiikkaan vähemmän sääntelyä

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen peräänkuuluttaa Uuden Suomen Puheenvuoro -blogissaan Euroopan unionilta enemmän joustavuutta ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

– On hyödynnettävä uusia teknologioita ja huomioitava paremmin eri jäsenmaiden erityispiirteet, Virkkunen toteaa muistuttaen, että hiilineutraaliustavoitteesta ei tule pakittaa.

Virkkusen mukaan kuluvalla kaudella Euroopan unionissa on säädetty ennätysmäärä ympäristölakeja, muun muassa päästökaupan laajentamisesta, sähkömarkkinoiden uudistamisesta ja hiilinielujen laskennan selkeyttämisestä.

– Tavoite päästöjen radikaalista vähentämisestä on tärkeä. Usein keinoissa on kuitenkin menty liian yksityiskohtaiselle tasolle. Tämä rajoittaa uusia innovaatioita, eikä ota riittävästi huomioon alueiden välisiä eroja. Mikä on tehokas tapa vähentää päästöjä esimerkiksi Romaniassa, ei ole sitä välttämättä Suomessa tai Maltalla, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan komissiosta on myös esitetty monesti liiallista, päällekkäistä ja osin ristikkäistä sääntelyä. Tämä johtuu hänen mukaansa liian suuresta lainsäädäntötaakasta.

– Esimerkkinä Suomelle tärkeät biopolttoaineet, joita toisaalla halutaan edistää ja toisaalla taas rajoittaa, Virkkunen sanoo.

Virkkunen toivoo, että ilmastolakien toimeenpanossa päällekkäisyydet ja ristikkäisyydet voidaan karsia.

– Vihreää siirtymää on jatkettava siten, että se vahvistaa innovaatioita, elinkeinoja ja strategista kilpailukykyä. Tämä vaatii sääntelyn keventämistä, lupaprosessien sujuvoittamista ja kustannustehokkuuden parempaa huomioimista.

Virkkunen pitää lupaavana sitä, että komission vuoteen 2040 tähtäävässä ilmastotiedonannossa on merkkejä muutoksesta.

– Ydinvoima on lopulta nostettu ensimmäistä kertaa mukaan tasavertaiseksi energialähteeksi uusiutuvien kanssa, ja esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, samoin kuin biokaasun hyödyntäminen ovat vahvasti mukana. Näin pitääkin olla. Päästöjen leikkaaminen vaatii laajaa keinovalikoimaa ja teknologianeutraalia otetta.