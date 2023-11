”Helsinki on polkunsa valinnut” – Jari Sarasvuo tyrmää pääkaupungin vetovoiman

Yrittäjä, ahkerana yhteiskunnallisena keskustelijana tunnettu Jari Sarasvuo arvostelee Helsingin kaupunkia tiukin sanoin viestipalvelu X:ssä. Julkisuudessa on jo pitkään kiinnitetty huomiota Helsingin heikkenevään vetovoimaan niin muuttopaikkakuntana kuin tapahtumien pitopaikkana. Helsingin kilpailijaksi on noussut etenkin Tampere, jossa on viime aikoina järjestetty useita suuria urheilu- ja viihdetapahtumia. Esimerkiksi lokakuussa Yle kertoi Tampereen isännöivän vuoden 2024 Uuden Musiikin Kilpailua.

Myös Turkuun on lähivuosina nousemassa suuri monitoimiareena, kun rakennusyhtiö SRV tiedotti perjantaina tehneensä hankkeesta esisopimuksen Turun Ratapihan Kehityksen kanssa. Helsingistä taas puuttuu toistaiseksi kansainväliset mitat täyttävä areena, kun entisen Hartwall-areenan kohtalo on yhä hämärän peitossa.

Trainers’ Housen perustaja ja pääomistaja Sarasvuon mukaan Helsinki saa syyttää tilanteesta itseään. Hän moittii kaupunkia muun muassa näkemyksellisyyden ja riskinottokyvyn puutteesta.

– On aivan oikein Helsingille, että suuret tapahtumat tehdään Tampereella ja Turussa. Helsinki on polkunsa valinnut. Elämän kuuluukin vaeltaa sinne, missä on johtamisen dynamiikkaa, näkemyksellisyyttä ja riskinottokykyä, Sarasvuo kirjoittaa X:ssä.