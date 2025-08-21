Helsingin Sanomien pääkirjoitusta oiotaan rankasti – ”Harhaanjohtavaa tietoa”

Valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sanoo, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa esitetään harhaanjohtavaa tietoa työttömyysturvan suojaosan poistoa koskeneen hallituksen esityksen vaikutusarvioinnista.
HS:n pääkirjoituksessa kuvaillaan, kuinka ”hallitus päättyi kannustaa työttömien armeijaa kipeällä kepillä” ja miten ”se laski säästävänsä kannustinloukun karsinnalla 250 miljoonaa euroa ja luovansa 20 000 uutta työpaikkaa”.
Kärkkäinen kertoo X:ssä, että hallituksen esityksessä arvioitiin todellisuudessa, että työttömyysturvan suojaosien poiston työllisyysvaikutus on vähäinen ja positiivinen vaikutus julkiseen talouteen 56 miljoonaa euroa.
Esitys löytyy tämän linkin takaa.
HS:n pääkirjoituksessa jatketaan, että hallituksen into oli suuri ja kiire kova ja kerrotaan, että lainsäädännön arviointineuvosto ”haukkui hallituksen esitysluonnoksen sen lukuisista puutteista, heikosta valmistelusta ja hätäisestä läpivedosta”.
Tämäkään ryöpytys ei VM:n Kärkkäisen mukaan pidä paikkaansa.
– Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi HE-luonnosta (jota HS väitti sen kritisoineen) seuraavasti: ”Työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskeva esitys sisältää laadukkaan vaikutusarvioinnin kotitalouksille ja julkiselle taloudelle.”, hän summaa.
Kärkkäinen on jakanut linkin myös lainsäädännön arviontineuvoston täältä ladattavaan lausuntoon.
Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi HE-luonnosta (jota HS väitti sen kritisoineen) seuraavasti: "Työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskeva esitys sisältää laadukkaan vaikutusarvioinnin kotitalouksille ja julkiselle taloudelle." https://t.co/lJ4rbBAiwf
— Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) August 21, 2025