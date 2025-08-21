Helsingin Sanomien pääkirjoitusta oiotaan rankasti – ”Harhaanjohtavaa tietoa”

Valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sanoo, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa esitetään harhaanjohtavaa tietoa työttömyysturvan suojaosan poistoa koskeneen hallituksen esityksen vaikutusarvioinnista.

HS:n pääkirjoituksessa kuvaillaan, kuinka ”hallitus päättyi kannustaa työttömien armeijaa kipeällä kepillä” ja miten ”se laski säästävänsä kannustinloukun karsinnalla 250 miljoonaa euroa ja luovansa 20 000 uutta työpaikkaa”.

Kärkkäinen kertoo X:ssä, että hallituksen esityksessä arvioitiin todellisuudessa, että työttömyysturvan suojaosien poiston työllisyysvaikutus on vähäinen ja positiivinen vaikutus julkiseen talouteen 56 miljoonaa euroa.

Esitys löytyy tämän linkin takaa.

HS:n pääkirjoituksessa jatketaan, että hallituksen into oli suuri ja kiire kova ja kerrotaan, että lainsäädännön arviointineuvosto ”haukkui hallituksen esitysluonnoksen sen lukuisista puutteista, heikosta valmistelusta ja hätäisestä läpivedosta”.

Tämäkään ryöpytys ei VM:n Kärkkäisen mukaan pidä paikkaansa.

– Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi HE-luonnosta (jota HS väitti sen kritisoineen) seuraavasti: ”Työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskeva esitys sisältää laadukkaan vaikutusarvioinnin kotitalouksille ja julkiselle taloudelle.”, hän summaa.

Kärkkäinen on jakanut linkin myös lainsäädännön arviontineuvoston täältä ladattavaan lausuntoon.