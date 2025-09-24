Helsingin Sanomien mukaan bensiini on liian halpaa

Helsingin Sanomien pääkirjoituksen mukaan bensiini on Suomessa aivan liian halpaa. Siksi hallituksen tekemät alennukset polttoaineverotukseen ovat HS:n mielestä ”valtiontalouden kannalta huonoja ratkaisuja ja ympäristön kannalta sulaa hulluutta”.

Pääkirjoituksessa hallitusta arvostellaan etenkin siitä, että se on ohjannut veronalennuksia fossiilisiin polttoaineisiin. HS:n mukaan viime vuoden alussa voimaan tullut polttoaineiden valmisteveron lasku on vähentänyt verotuloja noin 180 miljoonalla eurolla, mutta pumpulla vaikutukset kuluttajalle ovat olleet vähäisiä.

HS myös julistaa, kuinka halvan bensiinin aika on ohi. Tällä lehti viittaa muun muassa bensiiniin hintaan kohdistuviin nousupaineisiin lähivuosina. HS nostaa pääkirjoituksessaan esiin myös ilmastosyyt.

– Verotuksella kerätään rahaa yhteiseen kirstuun, mutta sillä pyritään myös ohjaamaan toimintaa toivottuun suuntaan – esimerkiksi pois ilmastoa lämmittävistä fossiilisista polttoaineista kohti sähköautoja tai kokonaan muita liikkumismuotoja, HS kirjoittaa.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kirjoitusta on arvosteltu etenkin siitä, että se on kirjoitettu lähinnä suurissa kaupungeissa asuvien ihmisten näkökulmasta.

Asiaan ottaa kantaa muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

– Helsingin Sanomien pääkirjoitus ”Bensa on nykyisin aivan liian halpaa” kertoo siitä, että maaseudun haasteita ei ymmärretä. Kohtuuhintainen liikkuminen on elinehto monille, jotka haluavat asua ja tehdä töitä kasvukeskusten ulkopuolella, Arto Satonen huomauttaa viestipalvelu X:ssä.