Kireä verotus kurittaa eniten pienituloisia

Suomen kireä tuloverotus kurittaa eniten pienituloisia palkansaajia. Palkasta voi mennä veroihin niin suuri osa, että osalla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisistä menoistaan. Asia ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimuksesta.

Aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, että enemmistö suomalaisista pitää verotusta kaiken kaikkiaan liian ankarana. Kaikkein kielteisimmin verotuksen tasoon suhtautuvat ne, jotka pärjäävät vain käyttämällä tulojaan harkiten tai joilla on vaikeuksia tulla toimeen.

Tästä ryhmästä kuusi kymmenestä (59 prosenttia) pitää verotusta liian ankarana, ja neljännes (26 prosenttia) on väitteen kanssa eri mieltä. Myös selkeitä toimeentulovaikeuksia kokevien joukossa verotuksen arvostelu on vahvaa. Heistä 57 prosenttia arvioi verotuksen Suomessa liian ankaraksi, kun eri mieltä on 29 prosenttia.

Sen sijaan verotuksen arvostelu laimenee, kun vastaajan toimeentulon taso kasvaa. Erinomaisesti ja melko mukavasti toimeentulevien joukoissa verotuksen liian ankaraksi arvioivat hieman reilu puolet (51 prosenttia ja 54 prosenttia). Erinomaisesti toimeentulevista 40 prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä eli pitää verotuksen tasoa nykyisin sopivana tai liian kevyenä.

– Verotus koetaan erityisen ankarana niissä työssäkäyvien ryhmissä, joille viime vuosien kustannusten nousu yhdessä verotuksen ankaruuden kanssa aiheuttaa päänvaivaa rahojen riittämisestä. Päättäjien tulee julkista taloutta tasapainottaessaan pitää huolta keskituloisten palkansaajien toimeentulosta eikä kiristää veroruuvia entisestään, toteaa EVA:n johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiedotteessa.

EVA:n aineiston perusteella 44 prosenttia suomalaisista luonnehtii kotitaloutensa pärjäävän tuloillaan, kun rahat käyttää harkiten ja 18 prosenttia kertoo kotitaloudessaan olevan selkeitä vaikeuksia tulla toimeen. Kolme kymmenestä (29 prosenttia) sanoo elävänsä tuloillaan melko mukavasti ja seitsemän prosentin osuus ilmaisee tulevansa erinomaisesti toimeen.

Suomessa on käytössä progressiivinen tuloverotus. Se tarkoittaa sitä, että mitä suuremmat tulot ihmisellä on, sitä kireämpi on hänen veroprosenttinsa. Näin ollen suurituloisemmat eivät maksa pelkästään euromääräisesti enemmän veroja, vaan verojen osuus on heidän palkastaan on prosentuaalisestikin suurempi.

Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.-20. lokakuuta 2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaa).