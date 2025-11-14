Helikopteri räjäytti droonin Minigunin sarjatulella

Venäjä on lähettänyt Ukrainan kaupunkeja vastaan yhä massiivisempia räjähdelennokkien aaltoja.

Syyskuussa Ukrainan ilmatilaan laukaistiin yhden yön aikana yli 800 Shaded-tyylistä räjähdedroonia, ja koko vuoden aikana pitkän kantaman drooneja on havaittu 44 000 eli neljä kertaa enemmän kuin viime vuonna. Venäjä massatuottaa alun perin iranilaisia drooneja Geran-2-nimellä Tatarstanin Jelabugassa sijaitsevassa tehdaskompleksissa.

Lennokkeja, risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia torjutaan monien eri asejärjestelmien porrastetulla puolustuksella. Mukana ovat perinteisten ilmatorjuntaohjusten lisäksi liikkuvat ajoneuvopartiot, joiden lava-autot on varustettu valonheittimillä ja raskailla konekivääreillä.

Ukraina tuottaa yhä enemmän pieniä torjuntadrooneja, jotka voivat nousta ensi vuoden aikana tärkeimmän ”Shahed-tappajan” rooliin.

Ilmapuolustuksen aukkoja on paikattu myös neuvostoaikaisilla potkurikoneilla. Jak-52-koneet lentävät aivan droonin lähelle, minkä jälkeen takapenkillä istuva ampuja avaa ikkunan ja tulittaa kohdetta haulikolla tai rynnäkkökiväärillä. Ukrainalaislentäjien mukaan taktiikka ei juurikaan eroa ensimmäisestä maailmansodasta.

Ukrainan käytössä olevat neuvostovalmisteiset Mi-8-kuljetushelikopterit ovat myös torjuneet ilmahyökkäyksiä. Tuoreella videolla näkyy, kuinka amerikkalaisella M134 Minigun -konekiväärillä varustettu kopteri tulittaa rinnallaan lentävää Shahedia. Drooni saa useita osumia, kääntyy syöksyyn ja räjähtää lopulta läheiselle pellolle.

Kuusipiippuinen Gatling-tyyppinen kiertäväputkinen konekivääri voi ampua 2 000–6 000 laukausta minuutissa. Pyörimisen vuoksi se ei ylikuumene tulinopeudestaan huolimatta.

LUE MYÖS:

Potkurikoneet jahtaavat Venäjän drooneja – ”Kaikkea on käytettävä” (VU 31.8.2025)

Jo 550 dronea torjuttu – Ukraina esitteli Kiovaa suojaavan Clear Sky -järjestelmän (VU 11.7.2025)