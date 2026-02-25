Heka selvitti luvattomat jälleenvuokraukset – ilmoituksia löytyy yhä

Valtion tukemia vuokra-asuntoja tarjoava Helsingin kaupungin asunnot (Heka) kertoo selvittäneensä luvattomat jälleenvuokraustapaukset.

Hekan asunnot on tarkoitettu pysyvään asumiseen. Lyhytaikainen jälleenvuokraus kiellettiin kokonaan vuoden 2025 lopussa, minkä jälkeen valvontaa on tiukennettu. Majoitustoiminta Hekan asunnoissa on ollut aina kiellettyä, ja siihen on puututtu välittömästi, Heka kertoo tiedotteessa.

Aihe nousi puheenaiheeksi, kun aiemmin helmikuussa paljastui, että Hekan asuntoja on majoituskäytössä ja niistä ilmoitellaan Airbnb-sivustolla.

Heka kertoo nyt todenneensa yhteensä 14 tapausta, joissa kaikissa on käynnistetty huoneenvuokralain mukainen irtisanomis- tai purkuprosessi. Prosessi vie aikaa, mutta se on ainoa laillinen tapa päättää sopimus ja lopettaa luvaton toiminta.

Ilmoituksia voi kuitenkin yhä löytyä Airbnb:stä, kuten myös Verkkouutisten uutisoima Mohammedin tapaus: supermajoittaja tarjoaa edelleen yksiötä Vallilasta lyhytvuokraukseen hintaan 70-80 euroa yö.

Heka toteaa, ettei se voi poistaa esimerkiksi Airbnb-palvelussa julkaistuja asukkaiden tekemiä ilmoituksia, mutta irtisanomis- ja purkuprosessit on käynnistetty tästä huolimatta.

– Haluamme estää toiminnan, jossa Hekan asunnosta tehdään ansaintaväline. Siksi reagoimme luvattomaan jälleenvuokraukseen heti, jos sitä havaitaan, painottaa Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala tiedotteessa.

Hekan mukaan jokainen sen tietoon tullut luvaton jälleenvuokraustapaus johtaa varoitukseen tai vuokrasopimuksen purkuun tai irtisanomiseen. Lisäksi yhtiö aikoo tehostaa valvontaa entisestään ja ottaa käyttöön uusia keinoja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

