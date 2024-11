Heikki Vestman: Perustuslakivaliokunta toimii metelistä riippumatta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) muistuttaa valiokunnan toimivan vakiintuneen metodinsa mukaan julkisesta keskustelusta riippumatta.

– Pysyy PL:n [perustuslain] sanamuodon puitteissa, perustaa PL:n esitöihin ja aiempaan lausuntokäytäntöönsä, huomioi ihmisoikeusvelvoitteet, nojaa asiantuntijalausuntoihin ja pyrkii viimeiseen asti yksimielisyyteen, Vestman summaa X:n ketjussaan.

Vestman jatkaa suomalaisen ennakollisen perustuslakikontrollin toimivan valiokunnassa ”tänään kuten aina”:

– Hötkyilemättä kunkin hetken metelistä riippumatta vaikeitakin tulkintatilanteita oikeudellisesti ratkaisten.

Vestman sivuaa myös rajan turvallisuuden lain käsittelyä. Itärajan tilapäisen sulkemisen turvapaikanhaulta mahdollistava poikkeuslaki säädettiin eduskunnassa kesällä. Laki on vastaus Venäjän Suomen rajalle järjestämään välineellistetyn maahantulon hybridioperaatioon.

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin arvosteli rajan lakia tällä viikolla ankarasti Helsingin Sanomissa. Scheinin väitti jopa, ettei perustuslakivaliokunnan lausunto laista ollut rehellinen.

– He vääristelevät sitä, mitä perustuslaissa säädetään ja esitöissä sanotaan. Perusoikeusuudistuksen esitöissä nimenomaisesti sanotaan, että ehdottomista kansainvälisistä ihmisoikeuksista ei voi poiketa valtion sisäisellä lainsäädännöllä, Scheinin sanoi.

Heikki Vestman muistuttaa ketjussaan vallan kuuluvan Suomessa perustuslain mukaan kansalle, jota eduskunta edustaa.

– Eduskunta sääti kesällä yli 5/6:n huomattavalla demokraattisella enemmistöllä vaikeutetussa säätämismenettelyssä eli perustuslainsäätämisjärjestyksessä poikkeuslain Suomen suojaksi. Lain säätämistä edelsi erittäin aktiivinen, laaja ja paikoin kriittinen julkinen keskustelu, Vestman kirjoittaa.

– Eduskunta on lain säätäessään selvästi luottanut PeV:n huolelliseen arvioon, että laki voidaan poikkeuslakina säätää. Näin siitä huolimatta, että eräät oikeusoppineet PeV:n ratkaisua voimalla kritisoivat. Vahvempaa legitimiteettiä PeV:n ratkaisulle ei liene ajateltavissa, hän jatkaa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan mukaan lausunto laista on oikeudellisesti ja myös Suomen turvallisuuden kannalta tietysti merkittävä. Silti kyse on yhdestä lausunnosta muiden joukossa valiokunnan jokapäiväisessä työssä. Eduskunnan syyskaudella valiokunta on antanut jo 14 yksimielistä lausuntoa lakiehdotuksista.

– Tämä PeV:n harjoittama jatkuva, vakaa ja tehokas perustuslakikontrolli jää herkästi julkisuutta kiinnostavien lausuntojen varjoon, Heikki Vestman toteaa.

LUE MYÖS:

Vielä kerran sanasta sanaan: Näin EIT-tuomari sanoi rajalaista

HS: Arvostetulta tuomarilta suorat sanat rajalain vastustajista

Itärajan tilanne oli jo lähteä käsistä – ”Välitön uhka suuren joukon tunkeutumisesta”