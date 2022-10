Heikki Vestman: Hallitus on suurin este pienydinvoiman tiellä

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman pitää merkittävinä uutisia, joiden mukaan suomalaiset energiayhtiöt suunnittelevat uusia investointeja ydinvoimaan.

Hän kuitenkin pelkää Suomen jäävän takamatkalle investoinneissa uuteen ydinteknologiaan, koska sääntely laahaa perässä. Vestmanin mukaan investointien tiellä on saamaton hallitus.

– On todella hienoa, että markkinoilla on vakavaa kiinnostusta uusia ydinvoimainvestointeja kohtaan. Viesti meille päättäjille on selvä. Sääntelyn esteet ja hidasteet on raivattava rivakasti.

– Lisäksi eduskunnan on sitouduttava antamaan myönteinen periaatepäätös kaikille vähimmäisvaatimukset täyttäville ydinvoimahankkeille, Vestman sanoo tiedotteessa.

Tällä hetkellä on käynnissä ydinenergialain ja STUK:n turvallisuussääntelyn uudistustyö, jonka tarkoitus on muun muassa mahdollistaa pienydinreaktoreiden rakentaminen.

Uudistus on kuitenkin rahoitusvajeesta johtuen edennyt hitaasti. Valmista arvioidaan tulevan vasta vuonna 2028. Vestmanin mukaan tämä on auttamatta liian myöhään.

– Modulaariset pienydinreaktorit ovat nyt vedossa niin maailmalla kuin lähimaissakin. Suomi uhkaakin jäädä junasta. Kokoomuksen tavoitteena on, että Suomeen rakennetaan rivakasti uutta ydinvoimaa ja että Suomi on etulinjassa mahdollistamassa uutta SMR-teknologiaa.

Kokoomus vauhdittaisi ydinvoiman lisärakentamista

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää sähkömarkkinalinjauksessa toimenpiteitä, joilla ydinvoiman lisärakentamista vauhditettaisiin. Puolueen mielestä tavoitteen pitäisi olla, että kaupalliset toimijat saisivat voimalat työn alle ja valmiiksi vielä vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Pienreaktoreiden hidasteena on suurten reaktoreiden ehdoilla tehty laki ja muu sääntely. Pienreaktorit tulisi muun muassa vapauttaa reaktorikohtaisesta periaatepäätöksestä siirtymällä tyyppihyväksyntään. Kalliisiin ydinvoimainvestointeihin on voitava ryhtyä ilman riskiä siitä, että hanke kaatuu poliittisiin syihin, Vestman toteaa.

– Sääntelyn uudistamisen sekä TKI-rahoituksen tarve SMR-teknologialle on ollut ilmeinen jo pitkään. Hallitus ei 3,5 vuotensa aikana ole tehnyt mitään uudistusta nopeuttaakseen.

– Konkreettinen osoitus on se, että hallitus jätti tänä syksynä STUK:n ilman sen pyytämää 800 000 euron rahoitusta pienydinvoiman edistämiseksi ja ydinenergiasääntelyn uudistamiseksi, Vestman muistuttaa.

Kansanedustaja Vestman on jättänyt talousarvioaloitteen, jolla annettaisiin STUK:lle sen tarvitsema lisärahoitus 800 000 euroa pienreaktoreita koskevaan uudistukseen.

– Toivottavasti hallituspuolueiden keskuudesta löytyy ymmärrystä turvata sääntelyn uudistamisen rahoitus, nyt on jo kiire. Pelkkä yksityinen investointihalu ei auta, jos sääntely ei ole ajan tasalla.

– Ainoa kestävä tie ulos energiakriisistä ovat investoinnit puhtaaseen toimitusvarmaan suomalaiseen energiatuotantoon. Niille on tehtävä tilaa, Vestman sanoo.