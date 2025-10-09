Verkkouutiset

Jäänmurtajia Helsingin Katajanokalla. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Heikki Autto jäänmurtajista IS:lle: Valtava merkitys taloudelle

  • Julkaistu 09.10.2025 | 15:37
  • Päivitetty 09.10.2025 | 15:37
  • Politiikka, Talous, USA
Sopimus takaa täystyöllisyyden aluksia valmistaville telakoille.
Valkoisessa talossa torstaina allekirjoitettava yhteisymmärryspöytäkirja luo pohjan kaupallisille sopimuksille Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisyritysten välillä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvaltain hallinto on käynyt neuvotteluja suoraan yritysten kanssa.

Jäänmurtajayhteistyössä on kyse noin 6,1 miljardin dollarin eli noin 5,3 miljardin euron kokonaisuudesta, johon sisältyy Yhdysvaltain rannikkovartioston käyttöön tulevat yksitoista arktista jäänmurtajaa. Niistä seitsemän valmistettaisiin Yhdysvalloissa ja neljä Suomessa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) sanoo Ilta-Sanomille, että maiden välisellä diilillä on valtavan suuri merkitys turvallisuuden, mutta erityisesti talouden osalta.

– Tämähän tulee takaamaan pitkäksi aikaa täystyöllisyyden niille telakoille, jotka valmistavat jäänmurtajia, mutta myöskin alihankintaketju tuo työtä ympäri Suomen käytännössä, Heikki Autto sanoo.

Hankkeessa edetään luultavasti nopealla aikataululla, sillä Yhdysvaltain rannikkovartiosto tarvitsee kipeästi uusia jäänmurtajia.

Autto muistuttaa Yhdysvaltain olevan Suomen tärkein Nato-liittolainen. Yhteistyötä syvennetään amerikkalaisten kannalta kriittisen tärkeällä sektorilla, mikä voi lähentää kahdenvälisiä suhteita.

– Ja kun tiedämme, että Yhdysvallat on maailman ainoa supervalta, niin on tietysti hyvä asia, että he ovat kiinnostuneita siitä, mitä meille kuuluu, Heikki Autto toteaa.

