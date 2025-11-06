Heikki Autto IS:lle: Ano Turtiainen vain nolaa itsensä

Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen on muuttanut Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Verkkouutiset kertoi muutosta tässä jutussa.

Ilta-Sanomien haastattelemat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtyneet kansanedustajat arvioivat, että Venäjä pyrkii käyttämään Turtiaisen muuttoa hyväkseen propagandassaan.

– Siitä huolimatta, että Turtiainen ei ole Suomessa laajaa kansan luottamusta nauttinut, hän on kuitenkin entisenä kansanedustajana varmasti Moskovan trollikoneistolle hyvä propagandan lähde ja he tulevat ottamaan siitä ilon irti, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) kommentoi.

Turtiaisen hyödyt tietolähteenä jäävät kuitenkin todennäköisesti olemattomiksi.

– Hänellä ei ole enää tässä ajassa relevanttia tietoa. Suomalaiset voivat nukkua yönsä rauhallisesti, Ano Turtiainen ei pysty aiheuttamaan Suomelle minkäänlaista kansallisen turvallisuuden uhkaa. Hän vain nolaa itsensä tällä toiminnallaan, Autto toteaa.

Turtiainen valittiin kansanedustajaksi perussuomalaisten listoilta vuonna 2019. Hänet erotettiin puolueen eduskuntaryhmästä vuonna 2020, minkä jälkeen Turtiainen perusti oman eduskuntaryhmän. Vuonna 2021 Turtiainen perusti Valta kuuluu kansalle -puolueen (VKK). Hän putosi eduskunnasta vuonna 2023 saatuaan vaaleissa vain 631 ääntä.