Heikki Autto ehdolle varapuheenjohtajaksi – kokoomuksessa tulossa kisa

Kansanedustaja Heikki Autto vahvistaa asettuvansa ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Autto kertoo asiasta tiedotteessaan. Jo aiemmin hän kertoi Verkkouutisille harkitsevansa vakavasti asiaa.
Autto on Lapin vaalipiiristä valittu kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja nykyinen kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja. Tiedotteessaan Autto vahvistaa Lapin Kokoomuksen asettaneen hänet ehdolle.
– Tukea ja pyyntöjä asettua ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi on tullut joka puolelta Suomea. Vastaan toiveisiin myöntävästi ja olen ehdolla Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuussa, Autto kertoo.
Kokoomuksen varapuheenjohtajakisa ryöpsähti käyntiin pian sen jälkeen, kun Autto oli kertonut harkitsevansa ehdolle asettumista. Varapuheenjohtajuutta ovat kertoneet tavoittelevansa ainakin kansanedustaja Janne Jukkola, nykyinen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sekä puolustusministeri ja niin ikään pitkään puoluejohdossa toiminut Antti Häkkänen.
Autton mukaan kokoomus on Suomen johtava poliittinen kansanliike ja hän pitää hyvänä, että merkittävän puolueen johtopaikoista tulee kilpailua.
– On tärkeää, että puoluekokousedustajilla on varaa mistä valita ja pidän todella hyvänä, että useampia ehdokkaita on ilmoittautunut tavoittelemaan varapuheenjohtajan paikkoja, Autto sanoo.
Autton mukaan kokoomuksen tärkein lähitulevaisuuden tavoite on ensi vuoden eduskuntavaalien voittaminen, jotta pääministeri (Petteri) Orpon hallituksen työ Suomen turvallisuuden varmistamiseksi ja talouden kääntämiseksi voi jatkua vakaasti.
Kokoomuksen nykyiset varapuheenjohtajat ovat puolustusministeri Antti Häkkänen, kunta-ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä Karoliina Partanen.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vahvistanut olevansa edelleen käytettävissä kokoomuksen puheenjohtajaksi kesän puoluekokouksessa. Julkisuudessa potentiaalisina haastajina väläytetyt ministerit Antti Häkkänen sekä Elina Valtonen ovat molemmat vahvistaneet, etteivät aio haastaa Orpoa tulevan kesän puoluekokouksessa.
Kokoomuksen puoluekokous järjestetään 5.-7.6.2026 Jyväskylässä.
