Antti Häkkänen hakee jatkokautta kokoomuksen varapuheenjohtajana

Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo Facebookissa hakevansa jatkokautta kokoomuksen varapuheenjohtajana.

– Asetun ehdolle Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle vuosille 2026-2028, Häkkänen kirjoittaa.

– Petteri Orpo hakee jatkokautta puheenjohtajana. Tuen lämpimästi hänen valintaansa.

Häkkäsen mukaan kokoomuksen puoluejohdolla on neljä painavaa päätehtävää seuraavan kahden vuoden aikana. Ensimmäiseksi hän listaa Suomen johtamisen pääministeripuolueena tällä vaalikaudella.

– Puolueelta odotetaan paljon. Olemme oikealla tiellä, mutta työtä riittää, Häkkänen sanoo.

Toiseksi hän nostaa esiin ensi vaalikauden linjaukset Suomelle. Kyseessä on Häkkäsen mukaan historiallisen kova haaste jokaiselle puolueelle, jonka vuoksi on oltava sekä realisti että optimisti.

Kolmanneksi kokoomuspoliitikko painottaa vaalivoittoa ja laajaa kansan luottamusta.

– Oikeudentunto, sydän ja järki on oltava kirkkaana. Kokoomuksen puoluejohto ja kenttä tulevat onnistumaan, Häkkänen linjaa.

Neljäs Häkkäsen tavoite on Orpon toinen hallitus. Turvallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin haasteet ovat Häkkäsen mukaan niin vakavat, että vaalien jälkeen rakennettavan hallituksen tulee kyetä jättämään riitely syrjään ja tehtävä vahvaa yhteistyötä Suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

– Vaalitulosten pohjalta käydään historiallisen tärkeät hallitusneuvottelut puolueiden välillä. Toivottavasti Kokoomuksen johdolla, Häkkänen toteaa.

Uusi puoluejohto valitaan Jyväskylässä pidettävässä puoluekokouksessa kesäkuussa. Aiemmin varapuheenjohtajakisaan on ilmoittautunut kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

Häkkänen on toiminut kokoomuksen varapuheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hänet valittiin kahden vuoden jatkokaudelle vuosina 2018, 2020, 2022 ja 2024.