Havanna-syndrooman iskuihin liitetty GRU:n salamurharyhmän eversti kävi Suomessa

Muun muassa sabotaasiin ja salamurhaoperaatioihin ulkomailla erikoistuneen Venäjän sotilastiedustelu GRU:n pahamaineisen yksikkö 29155:n jäseniä on tähän mennessä julki tulleiden tietojen perusteella vieraillut Suomessa ainakin kahdesti. Toinen heistä on liitetty nyt niin kutsutun ”Havanna-syndrooman” iskuihin.

Esimerkiksi myrkytyksiin, vallankumousyrityksiin ja muihin laajamittaisiin operaatioihin aiemmin kytketty yksikkö nousi viikonloppuna taas julkisuuteen erikoisia oireita amerikkalaisille diplomaateille ja heidän perheenjäsenilleen aiheuttaneiden mystisten iskujen takia. Insiderin, Der Spiegelin ja 60 Minutes -ohjelman laajan selvityksen perusteella Havanna-syndroomaksi ristityn oireyhtymän takana on GRU:n yksikkö 29155:n käyttämä energia-ase.

Erilaisia vakavia neurologisia oireita aiheuttaneiden iskujen takana on mahdollisesti jonkinlainen mikroaalto- tai ultraäänilaite. Havanna-syndroomasta ovat kärsineet vuosien saatossa tiettävästi sadat amerikkalaisviranomaiset. Hyökkäyksiä on raportoitu ympäri maailmaa.

Myrkkymies nimitettiin diplomaatiksi

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä on jäljittänyt pitkään GRU:n yksikön tunnettuja jäseniä. Tutkijoiden vuonna 2020 julkaisemassa selvityksessä kerrattiin ”Georgi Gorshkovin” peitehenkilöllisyydellä laajasti matkustaneen GRU-upseerin liikkeitä. Hänet on kytketty ainakin liikemies Emilian Gebrevin salamurhayrityksiin Bulgariassa. Gebrevin tapauksessa käytettyä myrkkyä on tutkittu Helsingissäkin. Gorshkov on saattanut olla mukana myös entisen venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä myrkytyksissä Britannian Salisburyssä.

Bellingcatin tutkimusten mukaan Gorshkov on todellisuudessa GRU:n 29155-yksikön jäsen, eversti Jegor Gordijenko (kuva alla). Hän liikkui Gorshkovina maailmalla vuosina 2008-2015. Tämän jälkeen Moskova teki hänestä diplomaatin ja vielä omalla nimellään. Gordijenko oli vielä vuonna 2020 merkittynä 3. lähetystösihteerin virkaan Venäjän valtuuskunnassa Maailman kauppajärjestö WTO:ssa Genevessä.

Suomessa Gordijenko kävi Gorshkovina Bellingcatin tietojen perusteella loppuvuodesta 2010. Hän matkasi tuolloin lyhyen ajan sisällä myös Ukrainassa ja Turkissa.

Verkkouutiset kertoo Gordijenkon vaiheista ja taustoista kattavasti tässä jutussa.

Havanna-syndrooman paljastusten mukaan Gordijenko ”koulutti” mysteeri-iskuihin kytkettyä yksikön komentaja Andrei Averjanovin poikaa Albert Averjanovia Genevessä.

Gordijenko liitetään artikkelissa myös vuonna 2014 Saksan Frankfurtissa tapahtuneisiin iskuihin. Rajuja oireita epäillyssä hyökkäyksessä saanut Taylor-nimellä esiintyvä Yhdysvaltain konsulaatin työntekijä jopa tunnisti valokuvista Gordijenkon Yhdysvaltain konsulaattirakennusta ja diplomaattien autoja kadulla ennen iskuja tiedustelleeksi henkilöksi.

Harvinainen tapaus

Toinen vahvistetusti Suomessa matkannut GRU:n yksikkö 29155:n jäsen on Konstantin Medvedev. Hän on poikkeus tähän mennessä paljastuneiden GRU-agenttien joukossa. Medvedev on nimittäin liikkunut tiettävästi aina omalla todellisella henkilöllisyydellään. Insiderin helmikuussa julkaisemien tutkimusten mukaan GRU-miehen passi kuuluu kuitenkin samaan numerosarjaan jo paljastuneiden yksikön jäsenten peitepassien kanssa.

Eräänä syynä aidon henkilöllisyyden käytölle pidetään sitä, että Medvedev oli käynyt Euroopassa jo ennen kuin hän tuli värvätyksi yksikköön. Hänen biometriset tietonsa olisivat siis voineet polttaa peitehenkilöllisyyden ja vaarantaa mahdollisen tiedusteluoperaation.

Vaikka GRU-upseeri onkin matkaillut laajasti Euroopassa omalla passillaan, on hän mitä ilmeisimmin toiminut jatkuvasti peiteammateissa. Medvedev on työskennellyt virallisesti GRU:n peitefirmoina tunnetuissa venäläisissä vakuutus- ja energia-alan lehdissä. Työstä ei kuitenkaan ole jäänyt juuri jälkiä. Vuosina 2020-2021 tiedustelu-upseeri oli Venäjän VTB-pankin palkkalistoilla.

Helsingissä Konstantin Medvedev oli ainakin toukokuussa 2016. Saman vuoden kesäkuussa mies kävi Pariisissa ja elokuussa Prahassa.

