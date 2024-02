GRU:n salaisen salamurha- ja sabotaasiryhmän agentti matkusti Suomessa

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n sabotaasiin ja salamurhiin erikoistuneen yksikkö 29155:n agentti oli Suomessa vuoden 2016 kesällä, The Insiderin selvityksestä ilmenee.

Konstantin Medvedev -niminen 29155:n jäsen on verkkolehden hankkimien matkatietojen mukaan kulkenut laajasti Euroopassa. Medvedevin kerrotaan vierailleen esimerkiksi Helsingissä toukokuussa 2016. Saman vuoden kesäkuussa hän kävi Pariisissa. Prahassa GRU-mies oli elokuussa 2016, maaliskuusa 2017 ja helmikuussa 2018. Matkatiedoista kerrotaan löytyvän jopa yhteisiä lentovarauksia muiden salamyhkäisen yksikön tunnettujen jäsenten kanssa.

Kyseessä on jo toinen GRU:n salamurharyhmän jäsen, jonka tiedetään käyneen Suomessa. Verkkouutiset kertoi tässä jutussa itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän selvityksestä, jonka mukaan Venäjän myrkytysoperaatioihin liitetty 29155:n jäsen Jegor Gordijenko oli Suomessa loppuvuodesta 2010. Hän liikkui ”Georgi Gorshkovin” peitehenkilöllisyydellä.

Bellingcatin tutkimusten mukaan Gordijenko kytkeytyi bulgarialaisliikemies Emilian Gebrevin myrkytysyrityksiin ja mahdollisesti myös entisen venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkytysyritykseen Britannian Salisburyssä.

Insiderin mukaan Konstantin Medvedev on poikkeus tähän mennessä paljastuneiden GRU:n 29155-yksikön jäsenten joukossa. Hän on muista poiketen tiettävästi liikkunut aina todellisen henkilöllisyytensä turvin. Tästä huolimatta hänen passinsa kuuluu samaan sarjaan tunnettujen yksikön jäsenten peitepassien kanssa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, kuinka GRU:n ilmeinen huolimattomuus peräkkäisillä numeroilla myönnettyjen passien kanssa on auttanut paljastamaan Venäjän tiedustelun operaatioita ja agentteja.

Kosntantin Medvedevin taustaa voidaan pitää vähintäänkin mielenkiintoisena. Itä-Saksassa vuonna 1976 syntyneen miehen isä oli Neuvostoliiton asevoimien upseeri ja työskenteli myöhemmin pankkialalla.

Medvedev valmistui GRU:n värväyksen suosimasta Novosibirskin sotilasinstituutista ja opiskeli sen jälkeen GRU:n akatemiassa Moskovassa. Akatemian asuntolan osoite oli kirjattu hänen kotiosoitteekseen vuonna 2013. Sittemmin osoite on vaihtunut toiseen GRU:n akatemian rakennukseen.

Virallisten tietojen perusteella Konstantin Medvedev on työskennellyt toimittajana muun muassa meriliikenteen vakuutusalaan keskittyvässä Marine Insurance -julkaisussa ja jo lopetetussa Venäjän valtio kaasujätti Gazpromin omistamassa Tribuna-lehdessä. Insiderin ja Bellingcatin aiempien paljastusten perusteella Marine Insurance ja sen taustayhtiö ovat tunnettuja GRU:n kulissifirmoja. Yrityksiä käytettiin Venäjän tiedustelun Montenegrossa vuonna 2016 yrittämään vallankaappaukseen, jossa yksikkö 29155 oli myös mukana.

Konstantin Medvedev ei myöskään näytä julkaisseen koskaan yhtäkään artikkelia vakuutuslehdessä. Tribunan kohdalla joitakin artikkeleita löytyy. Lehden viimeinen päätoimittaja Nikolai Vasiljev kertoo kuitenkin Insiderille, ettei muista Konstantin Medvedevin koskaan työskennelleen lehdessä.

Verotietojen perusteella Medvedev oli Venäjän valtion omistamien Sperbankin ja VTB-pankin palveluksessa vuosina 2020-2021. Hän tienasi vuonna 2021 noin 300 000 euroa. Palkka on viisitoistakertainen verrattuna keskimääräiseen GRU-upseeriin.

Jutussa huomautetaan, ettei Medvedevin roolista ja tehtävistä pahamaineisessa GRU:n yksikössä ole tarkkaa tietoa. Hänen puhelinnumeronsa toistuu kymmenien yksikön jäsenten puhelintiedoissa. Heidän joukossaan ovat esimerkiksi yksikön päällikkö kenraalimajuri Andrei Averjanov ja Jegor Gordijenko.

Toistaiseksi on hämärän peitossa, miksi Medvedeville ei ole järjestetty peitehenkilöllisyyttä GRU-tovereidensa tapaan. Eräänä mahdollisena syynä pidetään sitä, että Medvedev oli käynyt Euroopassa jo ennen kuin hän tuli värvätyksi yksikköön. Hänen biometriset tietonsa olisivat siis voineet polttaa peitehenkilöllisyyden ja vaarantaa käynnissä olevan tehtävän.

Konstantin Medvedevin Suomen visiitin tai muiden Euroopan matkojen syytä ei myöskään tiedetä. Yksikkö 29155 on liitetty niin salamurhiin, sabotaasiin ja kumoukselliseen toimintaan kuin vakoiluunkin. Yksiköllä on kytkökset myös esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2022 paljastuneeseen poikkeuksellisen röyhkeään GRU:n vakoiluoperaatioon. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Insider pyytääkin kaikkia Konstantin Medvedeviin työssä tai aktivistitoiminnassa törmänneitä kertomaan kokemuksistaan. Hänen kuvansa löytyy alta.

And here is Konstantin Medvedev, a correspondent for Marine Insurance, a trade magazine devoted to… marine insurance (“Cozy Moments cannot be muzzled!”). Medvedev wrote under his real name, also for a paper called Tribuna, whose last editor-in-chief can’t remember him. pic.twitter.com/qMGuTkgMx6

— Michael Weiss (@michaeldweiss) February 5, 2024