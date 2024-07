Voiko kodin suojata happomurroilta? Lukkoseppä vastaa

Tukholmassa poliisin tietoon on tullut toukokuun jälkeen yli 50 tapausta, joissa koteihin on murtauduttu sulattamalla lukot typpihapolla. Vastaavia murtoja on tehty myös Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Itävallassa ja Portugalissa.

Lukkoseppä Michael Prietzel kertoo Svenska Dagbladetille, että kodin lukkoja ei pysty suojaamaan happomurroilta.

– En usko, että mikään voi estää tämän tyyppistä murtautumista, mutta mitä enemmän sinulla on lukkoja, sitä vaikeampi varkaan on päästä sisään, hän sanoo.

Mikään koti ei ole hänen mukaansa sataprosenttisesti murtovarma. Paras tapa suojata koti onkin tehdä murtautuminen mahdollisimman paljon aikaa ja energiaa vieväksi.

– Kannattaa miettiä useita erilaisia ​​lukkoja, jotka voivat saada varkaan niin sanotusti ajattelemaan asiaa uudelleen.

Digitaalisiin lukkoihin Prietzel suhtautuu epäilevästi, koska niiden yleistyminen lisäisi varkaiden kiinnostusta löytää keinot hakkeroida niitä.

– Jos niin käy, tuolla on potentiaaliset markkinat murtautua tuhansiin koteihin. Joten vahva suositukseni on käyttää sekoitusta erilaisia lukkoja.