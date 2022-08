Harvinainen video: Neljä HIMARSia iskee yhtä aikaa

Ukraina on julkaissut harvinaista kuvamateriaalia, jossa vähintään neljä HIMARS-ohjusta iskee venäläisiä kohteita kohti samaan aikaan.

Voit katsoa videon jutun lopussa olevalta upotteelta.

Materiaali ei ole huomionarvoista pelkästään ohjusten määrän takia, vaan myös niiden kasvaneen päivittäisen käytön vuoksi. Videolla on havaittavissa myös ukrainalainen sotilas mahdollisen olkapääohjuksen kanssa.

#Ukraine: Rare footage of no less than four M142 HIMARS in action, firing 24 M31A1 GMLRS unitary rockets at Russian targets.

This footage is notable not just for the quantity but also the daytime usage of HIMARS. Note the Ukrainian soldier with possible MANPADS to the left. pic.twitter.com/bHQKQM2fiG

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 3, 2022