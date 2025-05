Harvinainen tutkajärjestelmä tuhottiin täsmäiskussa

Ukraina on toteuttanut viime viikkoina eri puolille Venäjää laajoja droonihyökkäyksiä, joissa on vaurioitunut muun muassa droonituotannon kannalta tärkeä tehdas ja Moskovan lähellä sijaitseva lentotukikohta. Tukikohdasta käsin toimii voitonpäivän juhlallisuuksiin valmistautuva Venäjän ilmavoimien taitolentoryhmä.

Venäjän asevoimien kerrotaan kärsineen mittavia tappioita myös lähempänä etulinjaa tehdyissä täsmäiskuissa.

Ukrainan asevoimien videolla näytetään, kuinka MiG-29-hävittäjä iskee venäläisjoukkojen linnoittamaan asemaan GBU-39 SBD -liitopommeilla. Peltoaukean reunalla sijaitsevassa metsikössä tuhoutui sotilaiden suoja-asemien lisäksi ammusvarasto.

Ukrainan kerrotaan tuhonneen ensi kertaa harvinaisen Zaslon-meritutkajärjestelmän. Sitä kuljettava ajoneuvo havaittiin tiedustelulennokilla. Perään lähetettiin FPV-räjähdedrooni, joka iskeytyi kohteen takaosaan.

Neuvostovalmisteinen BRLS-8B ”Zaslon” -tutka pystyy havaitsemaan kohteita 300 kilometrin päästä ja seuraamaan samanaikaisesti 200 kohdetta.

Ukraine records the first confirmed strike on a rare Russian “Zaslon” naval radar system mounted on wheels. The radar can detect targets up to 300 km away and track 200 objects simultaneously. pic.twitter.com/6RWY4XaD5B

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2025