Ukrainalle jättipotti? Voitonpäivään valmistautuva Venäjän Kubinkan lentotukikohta liekeissä

Ukrainan kerrotaan iskeneen Venäjän tärkeään Kubinkan lentotukikohtaan Moskovan alueella. Tukikohdasta käsin toimii muun muassa parhaillaan Voitonpäivän juhlallisuuksiin valmistautuva Venäjän ilmavoimien taitolentoryhmä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, joiden sanotaan näyttävän räjähdyksiä kentän alueella. Muun muassa metsä- ja maastopalojen seurantaan tarkoitettu Yhdysvaltain avaruushallinto NASA:n FIRMS-satelliittipalvelu näytti tulipaloja kentän alueella iskujen jälkeen.

Kyse on mitä ilmeisimmin ollut lennokki-iskuista. Virallisesti Ukraina ei kuitenkaan ole asiaa myöntänyt.

Ukrainan valtion strategisesta viestinnästä vastaavan SPRAVDI:n tilillä X:ssä on jaettu päivitys, johon on liitetty videoita tapahtuneesta ja kuvakaappaus FIRMS-palvelun satelliittikuvasta.

– Monien Venäjällä viime yönä tapahtuneiden sotilaallisten onnettomuuksien lisäksi NASA:n FIRMS-data vahvistaa palot Kubinkan lentotukikohdassa Moskovan alueella. Tälle kentälle on sijoitettu MiG-29- ja Su-27-hävittäjäkoneita, ukrainalaiset toteavat

Iskun aiheuttamista vaurioista ei ollut vielä keskiviikkona aamupäivällä tietoa.

Among the many military accidents all over Russia last night, NASA FIRMS data confirming fires at Kubinka military airfield , located in the Moscow region. MiG-29 and Su-27 fighter jets are based at this airfield. pic.twitter.com/ugyaRLCWzd

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) May 7, 2025