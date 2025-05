Venäjällä leimahti taas – isku dronetuotannon ytimeen

Venäjän ainoa sotilasdroneihin tarkoitettuja valokuitukaapeleita valmistava tehdas on tulessa, kertoo Ukrainan valtion strategisen viestinnän keskus X-palvelussa.

Tehdas sijaitsee Saranskissa noin 630 kilometrin päässä Moskovan itäpuolella.

Avointen lähteiden tiedusteluun ja geopaikannukseen erikoistuneet sosiaalisen median tilit ovat jakaneet kuvamateriaalia, joka näyttää väitetysti tehtaan olevan tulessa.

Ukrainan kiinteäsiipisten dronejen kerrotaan iskeneen kohteeseen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Tehtaaseen iskettiin myös viime kuussa. Se valmistaa kriittisiä komponentteja Venäjän droneteollisuudelle. Tehtaan merkitys on viime aikoina korostunut, sillä Venäjä käyttää Ukrainassa yhä enemmän valokuitudroneja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Valokuitudroneja ohjataan jopa kymmeniä kilometrejä pitkän valokuitukaapelin avulla, joten elektronisen häirinnän kohdistaminen niihin on vaikeaa toisin kuin perinteisiä radioaalloilla ohjattavia droneja vastaan.

While Russia targets apartment buildings in Kyiv with drones and ballistic missiles this morning, Russia’s only factory producing fiber-optic cables for military drones is in flames. Saransk, 630km east of Moscow. pic.twitter.com/xY3KOiAJtL — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) May 7, 2025

Russian “Optic Fiber Systems” optic fiber manufacturing plant in Saransk was targeted by drones again tonight. https://t.co/k4BwcccrJW pic.twitter.com/LMCBZ4FVCG — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 7, 2025