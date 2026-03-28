Suomalaistaistelija venäläisten rynnäköistä VU:lle: Ihmisaaltoja toisensa perään

Ukrainan puolustuslinjat pitävät, ja puolustaja on saanut pienimuotoisen aloitteen tietyillä rintamalohkoilla, kertoo pitkään Ukrainassa taistellut suomalainen Hobbit-nimellä esiintyvä vapaaehtoistaistelija.

– Taistelut etenevät tällä hetkellä Ukrainan kannalta aika hyvin. Puolustaja tekee taas vaihteeksi pienempiä vastahyökkäyksiä, hän sanoo Verkkouutisille videohaastattelussa.

Ukraina on tehnyt paikallisia vastahyökkäyksiä onnistuneesti erityisesti eteläisellä Zaporižžjan suunnalla. Tämän arvioidaan viivästyttäneen Venäjän suuremman keväthyökkäyksen alkamista. Joidenkin arvioiden mukaan se on jo käynnissä. Venäjän maajoukot ovat kiihdyttäneet hyökkäyksiään koko Ukrainan rintamalla. Raskaita tappioita kärsivät Venäjän joukot on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin venytetty äärirajoilleen.

– Ennen kuin Ukraina aloitti omat vastahyökkäyksensä, niin venäläiset ovat pyrkineet soluttautumaan meidän asemiimme pienryhmillä ja etenemään niin pitkälle kuin mahdollista, kunnes me pysäytämme ja tuhoamme heidät. Näin he toimivat hyvin pitkälti koko rintamalinjan eri painealueilla, Hobbit kertoo.

– Mutta läpi koko laajamittaisen sodan, venäläiset ovat välillä koettaneet edetä massamaisilla hyökkäyksillä.

Niin sanotuilla lihahyökkäyksillä tarkoitetaan Venäjän jalkaväen hyökkäyksiä, joita tehdään ihmisaaltoina ukrainalaisten asemia kohti. Tämä johtaa aina hyökkääjän koviin tappioihin.

Hyvä esimerkki on Avdijivkan taistelu, joka päättyi helmikuussa 2024 Ukrainan joukkojen vetäytymiseen kaupungista. Silloin 3. rynnäkköprikaati teki vastahyökkäyksen, ja muut ukrainalaisjoukot perääntyivät.

– Venäläiset hyökkäsivät sinne ihan käsittämättömällä tavalla. Sieltä tuli ihmisaaltoja yksi toisensa jälkeen. Osa oli mekanisoituja hyökkäyksiä. Ne jatkuivat niin pitkään, että asema asemalta ukrainalaisilta loppuivat ammukset, Hobbit kertoo.

Hän oli itse tuolloin haavoittunut ja toipumassa sairaalassa.

– Jouduin ihan hieraisemaan silmiä, kun kavereita saapui sairaalaan kertomaan, että ”me olimme siellä asemissa ja ammuimme konekiväärillä niin pitkään, että ammukset loppuivat ja sitten aloimme ampua singoilla…kudit loppuivat ja piti lähteä pois, sitten venäläisten FPV-drooni osui meihin”.

Hän kuvailee venäläisten rajua ja raakaa tapaa hyökätä:

– Mennään vaan niin pitkälle, että vastustajalta loppuu kudit.

Hobbit kuitenkin korostaa, että tällaisia hyökkäyksiä ei tapahdu päivittäin.

– Vaikka venäläisillä on isot määrät ihmislihaa, niin ei heilläkään ole loputtomat resurssit.

Aseita ja kalustoa tarvitaan lisää

Hobbit toimii tällä hetkellä Ukrainan asevoimien 3. armeijakunnan koulutustehtävissä Itä-Ukrainassa. Hän lähti Ukrainaan heti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti raa’an ja laajamittaisen hyökkäyssodan helmikuussa 2022. Hän kommentoi sotaa myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Vaikka puolustuslinjat pitävät ja Ukraina on ottanut aloitetta sodassa, ammuksia, varusteita, kalustoa ja aseita tarvitaan koko ajan lisää.

– Meillä ei varmasti tule koskaan olemaan näitä tarpeeksi tämän sodan aikana. Me kykenemme toimimaan ja suorittamaan tehtävät nykyisillä resurseilla, mutta sodassa ei voi olla ikinä tarpeeksi, Hobbit sanoo.

– Jos meillä olisi tarpeeksi kaikkea mahdollista, niin tätä sotaa ei enää käytäisi.

Ukrainaa tukevat länsimaat ovat välillä hidastelleet kohtuuttomasti aseapunsa kanssa tiettyjen tärkeiden asejärjestelmien kohdalla. Ukraina on kuitenkin hiljalleen onnistunut rakentamaan ja tehostamaan omaa puolustusteollisuuttaan ja sen tuotantoa.

Hobbit korostaa, että kyse on kokonaisuudesta eikä sodankulkua käännetä yhdellä tai kahdella asejärjestelmällä. Hän mainitsee kuitenkin miehittämättömät järjestelmät, jotka auttavat puolustajaa taistelussa ja joita toivotaan lisää.

– Enemmän maadrooneja ja lennokkeja kaikissa muodoissaan. Tällä tavalla voisimme säästää selvästi enemmän ihmishenkiä.

Droonit ja lennokit määrittelevät yhä enemmän nykyaikaista sodankäyntiä Ukrainassa. Hobbitin mukaan miehittämättömät asejärjestelmät ovat pääasiallinen toimija sodassa puolin ja toisin.

Lennokit ulottavat taistelukentän vähintään 20 kilometrin etäisyydelle rintamalinjasta molempiin suuntiin. Tämä niin sanottu tappovyöhyke laajenee nopeasti. Droonien sanotaan aiheuttavan jopa 80 prosenttia venäläisten tappioista taistelukentällä.

Hobbit kuitenkin muistuttaa jalkaväen tärkeydestä. Jakavaäkeä tarvitaan alueiden hallintaan puolustus- ja hyökkäysoperaatioissa.

Suomalaisilla kova osaaminen

Hobbit on saanut Suomessa sotilaskoulutuksen. Hän sanoo siitä olleen yllättävän paljon hyötyä. Suomalaiset osaavat toimia osana joukkoa niin taistelukentällä kuin sen ulkopuolellakin.

– Eniten siitä on hyötyä siinä, että osaa sopeutua sotilasyksiköihin ja -elämään ja ymmärtää miten armeija toimii. Osaa ajatella (eri tilanteissa) omilla aivoillaan, että mitä halutaan tässä ja nyt saavuttaa ja mitä kannattaisi itse tehdä.

– Jalkaväen toimintaan liittyviä perusasioita ei voi harjoitella liikaa. Vaikka sota muuttuu, niin perusasiat eivät ole muuttuneet enkä usko, että ne muuttuvatkaan. Tämä osaaminen meillä on Suomessa ihan älyttömän kovaa – paljon kovempaa kuin monen Nato-maan ammattiarmeijan osaaminen.

Hän kertoo, että osittain tämän takia suomalaisia on suhteellisen paljon johtotehtävissä kautta Ukrainan.

– Aika harva ulkomaalaistaistelija pääsee johtotehtäviin.

Hobbitin mukaan puolustajan on pakko taistella, koska Venäjän joukot jatkavat hyökkäämistä. Ukrainalla ei toisin sanoen ole tällä hetkellä vaihtoehtoja.

– Jokainen on väsynyt sotaan, ja kaikki haluaisivat sen loppuvan. Mutta ei taistelutahto ole loppunut, se on muuttumaton.