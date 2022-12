Harkovassa joulukuusi tuotiin metroon turvaan

Ukrainassa Harkovan kaupungissa joulukuusi tuotiin metroasemalle suojaan, jotta se ei tuhoudu venäläisten tykistötulen tai ohjusiskujen takia.

Asiasta kertoo Ukrainan puolustusministeriö Twitterissä. Julkaisun yhteyteen ministeriö on jakanut kuvan metroasemalle tuodusta joulukuusesta.

– Joulupyhät ovat tulossa, vaikka mikä olisi, puolustusministeriö tviittaa.

Kharkiv. This year, the city's main Christmas tree has been installed at a subway station, where it won’t be hit by russian artillery fire or missile strikes.

The holidays are coming, no matter what.

📷 by Kharkovskiye Izviestiya pic.twitter.com/aI9dHY6UV4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 8, 2022