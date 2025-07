”Hän on vihainen Vladimir Putinille” – USA muuttamassa linjaansa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin odotetaan ilmoittavan maanantaina uudesta Ukrainalle toimitettavasta asepaketista, jossa olisi mukana hyökkäyksellisiä aseita.

Kaksi suunnitelman tuntevaa lähdettä kertoo Axiosille, että Ukrainalle lähetetään todennäköisesti myös pitkän kantaman ohjuksia, joiden kantama ulottuu Moskovaan asti.

Donald Trump on ollut aiemmin halukas lähettämään vain puolustuksellisia aseita Ukrainan tueksi. Linjanmuutoksen taustalla on Trumpin turhautuminen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, joka on kiihdyttänyt drooni- ja ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeja vastaan. Kiovaa vastaan tehtiin valtava ilmahyökkäys vain hieman Donald Trumpin ja Vladimir Putinin edellisen puhelinkeskustelun jälkeen.

Valkoisen talon sisäpiiriin lukeutuva republikaanisenaattori Lindsey Graham kuvailee presidentin tulevaa ilmoitusta ”hyvin aggressiiviseksi”.

– Trump on todella vihainen Putinille, Lindsey Graham sanoo.

Yhdysvaltain linjanmuutoksen toivotaan vaikuttavan sotatilanteeseen ja muuttavan Vladimir Putinin laskelmia tulitaukoon liittyen. Näin arvioivat eurooppalaiset, amerikkalaiset ja ukrainalaiset hallintolähteet Axiosille.

Uudesta tukipaketista on määrä ilmoittaa Donald Trumpin ja Naton pääsihteeri Mark Rutten välisessä tapaamisessa. Euroopan odotetaan rahoittavan ainakin osin Ukrainaan lähetettäviä aseita.

Taustalla on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin aloite kesäkuun lopulla järjestetyssä Naton huippukokouksessa. Zelenskyin ja Trumpin kahdenvälistä tapaamista kuvaillaan tähän mennessä parhaaksi. Valkoisen talon lähde kehuu Axiosille Ukrainan presidentin käytöstä ja pukeutumista. Zelenskyillä oli päällään puku ensi kertaa vuoden 2022 jälkeen.

– Hänen mukanaan oli tällä kertaa ryhmä ihmisiä, jotka eivät vaikuttaneet hulluilta. Joten heillä oli hyvä keskustelu, lähde sanoo.