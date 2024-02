Hän on Ukrainan asevoimien uusi komentaja

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi erotti torstai-iltana asevoimien komentajan Valeri Zaluzhnyin, kertoo uutissivusto Kyiv Post.

Asevoimien uusi komentaja on maavoimien komentajana aiemmin toiminut Oleksandr Syrskyi.

Zelenskyi tapasi Zaluzhnyin torstaina.

– Keskustelimme Ukrainan asevoimien tarvitsemasta uudistumisesta. Keskustelimme myös siitä, kuka voisi olla osa Ukrainan puolustusvoimien uudistettua johtoa, Zelenskyi kertoi somekirjoituksessaan.

– Tällaisen uudistamisen aika on nyt.

Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov vahvisti, että Zaluzhny oli erotettu virastaan:

– Tänään tehtiin päätös muuttaa Ukrainan asevoimien johtoa, Umerov sanoi.

Spekulaatiot Zaluzhnyin tilanteesta kiihtyivät jo viime viikolla. Jännitteet presidentin ja komentajan välillä ovat olleet nähtävissä jo jonkin aikaa.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan arvioi viime viikolla, että vuoden 2023 vastahyökkäyksen epäonnistuminen, Zaluzhnyin ulostulo sodan pattitilanteesta The Economist -lehdessä loppuvuodesta sekä veikkaukset hänen tavoitteistaan pyrkiä presidentiksi lienevät kärjistäneet tilannetta viime aikoina.

Ryanin mukaan siviili- ja sotilasjohdon väliset jännitteet eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisia demokratioissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ryan kertoo Zaluzhnyin olleen karismaattinen ja suosittu johtaja, joka otti roolinsa haltuun nopealla aikataululla. Hän on myös analysoinut tarkkasilmäisesti sodan kehityskaarta.

Ryanin mukaan kenraalilla oli tärkeitä strategisen johtajan ominaisuuksia, kuten rohkeus, kyky delegoida tehtäviä sekä nöyryys ja uteliaisuus.

