Tutkijalta varoitus – tämä suositun komentajan erottamisesta voisi Ukrainassa seurata

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan arvioi viestialusta X:n ketjussaan, mitä Ukrainan asevoimien komentajan, kenraali Valeri Zaluzhnyin erottamisesta voisi seurata. Hän päätyy seitsemään mahdolliseen vaikutukseen.

Spekulaatiot Zaluzhnyin tilanteesta ovat kiihtyneet tällä viikolla. Eilen Financial Times uutisoi lähteisiinsä perustuen, että presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi tarjonnut Zaluzhnyille uutta paikkaa turvallisuusneuvonantajana, ja kertonut, että nykytehtävä ei jatku.

Zaluzhnyin sanotaan kieltäytyneen uudesta roolista. Zelenskyi ei ole myöntänyt, että olisi vaihtamassa ylintä kenraaliaan.

Mick Ryanin mukaan jännitteet presidentin ja komentajan välillä ovat olleet nähtävissä jo jonkin aikaa. Vieraillessaan viime vuoden alussa Ukrainassa Ryan kertoo kuulleensa, että Zaluzhnyi ei saanut puhua lehdistölle ilman presidentinkanslian hyväksyntää.

Ryan jatkaa, että vuoden 2023 vastahyökkäyksen epäonnistuminen, Zaluzhnyin ulostulo sodan pattitilanteesta The Economist -lehdessä loppuvuodesta sekä veikkaukset hänen tavoitteistaan pyrkiä presidentiksi lienevät kärjistäneet tilannetta viime aikoina. Ryanin mukaan siviili- ja sotilasjohdon väliset jännitteet eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisia demokratioissa.

– Mikäli Zaluzhnyi siirrettäisiin syrjään (mitä ei ole vahvistettu), analyyseja tullaan tekemään siitä, mikä meni pieleen. Sitä en aio tehdä tässä. Keskityn vaikutuksiin, jota erottamisella voisi olla, Ryan kommentoi.

Vaikutuksia on ainakin asevoimien komentoon, Ryanin mukaan Zaluzhnyi on ollut karismaattinen ja suosittu johtaja, joka otti rooliinsa haltuun nopealla aikataululla. Hän on myös analysoinut tarkkasilmäisesti sodan kehityskaarta.

– Hän myös välittää aidosti joukoistaan, eikä ole liian poliittisesti suuntautunut. Tämä ei ole yleinen yhdistelmä ja erottaa Zaluzhnyin muista.

Ryanin mukaan kenraalilla on tärkeitä strategisen johtajan ominaisuuksia, kuten rohkeus, kyky delegoida tehtäviä sekä nöyryys ja uteliaisuus, joita voi olla vaikea korvata.

Toinen vaikutus on erottamisen jälkeen tulevat muut muutokset komentoketjussa, kun joku nousee komentajaksi.

– Tämä aiheuttaa ehkä hieman häiriötä, mutta toisaalta sillä tavoin sotilasorganisaatiot on suunniteltu. Myös monen senioriasemassa olevan tulevaisuudenkuva muuttuu, Ryan kirjoittaa.

Presidentille annettavat neuvot luonnollisesti muuttuvat myös, koska kyse on armeijan komentajan avaintehtävästä.

– Zaluzhnyin kokemus ja ominaisuudet huomioiden uudella komentajalla kestää aikansa asettua rooliinsa, Ryan arvioi ja lisää, että vaikka puolustusministeri hoitaa tukineuvotteluja liittolaisiin, komentajalla on tiiviit suhteet Yhdysvaltojen ja Naton päälliköihin, jotka on luotava uudelleen.

Vaaroja Zaluzhnyin syrjäyttämiseen liittyy Ryanin mukaan siltä osin, että vaihdos ja sen seuraukset voitaisiin nähdä merkkinä hallinnon epävakaudesta, mitä Yhdysvaltojen kongressissa saatettaisiin käyttää selityksenä sille, ettei Ukrainaa kannata tukea.

– Tämän takia hallinnon viestintästrategian on aivan oleellista onnistua, mikäli siirto tehdään.

– Kuudennen vaikutuksen muodostaisivat venäläiset vaikuttamisoperaatiot. Venäjän presidentti esittää olevansa matkalla voittoon. Kyse on tietoisesta strategiasta, jonka tavoite on vaikuttaa USA:n kongressiin jäseniin ja muihin maailman poliitikoihin siten, että Venäjän voittoa pidettäisiin vääjäämättömänä ja Ukrainan tukemista turhana, Ryan sanoo.

– Tähän Venäjän narratiiviin Zaluzhnyin sivuun siirtäminen sopisi, sanoo Ryan, joka korostaa, että toki missä tahansa demokratiassa siviilijohtajalla on oikeus vaihtaa komentajaa.

Ryan pohtii myös, mikä olisi kenraalin tulevaisuus. Hän ei ole katoamassa minnekään ja sopivan tehtävän löytäminen siviilihenkilöstön parista voi olla vaikeaa Zaluzhnyin asemassa olevalle. Zaluzhnyi tuskin vapaaehtoisesti haluaa lähteä, koska nähnee itsensä ensisijaisesti sotilaana, eikä hän myöskään halua tehdä sotaa yhtään vaikeammaksi.

– Siviili-sotilassuhde presidentin ja komentajan välillä on hajoamispisteessä ja tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa. Joko sovintoon pääsy tai se, että joku lähtee. Ja demokratiassa tuo ”joku” on aina sotilasjohdon edustaja, Ryan toteaa.

Seuraavien päivien ja jopa tuntien tilanne on Ryanin mukaan hyvin epäselvä. Hän myöntää monien muiden tavoin ihailevansa Zaluzhnyitä suuresti.

– Mutta valitettavasti, jos spekulointi jatkuu, hän saattaa pian olla siinä pisteessä, että suhdetta presidenttiin ei voi korjata. Se olisi Ukrainalle tragedia. Toisaalta vastaavia kriisejä tapahtuu demokratioissa sekä sodan että rauhan aikana.

