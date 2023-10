Hamasin yllätyshyökkäys alkoi Vladimir Putinin syntymäpäivänä – sattumaako?

Vaikka lukuisat läntiset kommentaattorit ovat väittäneet, että Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen viikko sitten aloittama hyökkäys Israeliin olisi Israelin omaa syytä, tapahtuneet terroriteot eivät yhdysvaltalaisen turvallisuuspolitiikan tutkijan, tohtori Stephen Blankin mukaan jätä mitään epäselvyyttä sen todellisista motiiveista.

– Hamasin soluttautumisen mittakaava ei voi olla kuin kuukausien valmistelun, suunnittelun ja ulkoisen tuen tulosta, Venäjä-analyysiin erikoistunut Yhdysvaltain sotilasakatemian entinen professori sanoo The Hill -verkkolehdessä.

Hamasin edustajat ovat hänen mukaansa käytännössä vahvistaneet Iranin keskeisen roolin hyökkäyssuunnitelman laatimisessa, sotatarvikkeiden toimittamisessa ja lopulta suunnitelman viimeisen version hyväksymisessä.

– Heidän perusmotiivinsa ei ole geopoliittinen, vaan pikemminkin antisemitistinen. Tämä on aina ollut Hamasin tärkein käyntikortti. Sen peruskirjassa nimenomaisesti kannatetaan juutalaisten – ei vain israelilaisten – murhaamista ja halveksitaan juutalaisia yleisesti ”sodanlietsojina”, ”natseina”, anastajina, valloittajina ja pelkureina, Blank toteaa.

Blank muistuttaa Hamasin olevan avoimesti terroristijärjestö, jonka toiminta tähtää Israelin väkivaltaiseen tuhoamiseen.

– Se on myös Iranin politiikan haara, joka edistää terrorismia koko Lähi-idässä. Hamasin toiminta on terrorismin kiteytymä. Siltä osin kuin Iran on osallisena, toiminnassa voi olla kyse valtion tukemasta terrorismista, Blank sanoo.

Hän pitää ilmeisenä, että sota Lähi-idässä kääntää länsimaiden huomion pois Ukrainasta – tai että Venäjä vähintäänkin toivoo niin tapahtuvan.

– Venäjän yhteydet terrorismiin juontavat juurensa jo 1970-luvulle. Venäjän valtio on ylläpitänyt myönteisiä suhteita Hamasiin vuosien ajan ja jopa isännöinyt Hamasia kahdesti vuonna 2022. Keskusteluissa Venäjä on toistanut tukensa Palestiinan valtiolle, kehottanut Hamasia toimimaan Palestiinan yhtenäisyyden puolesta – mikä sen mielestä tarkoittaa, että Hamasin pitäisi johtaa palestiinalaisia – ja kieltäytynyt leimaamasta Hamasia terroristijärjestöksi, hän toteaa.

Hyökkäyksen laajuus ja monimutkaisuus viittaavat hänen mukaansa siihen, että sen suunnittelu on aloitettu samoihin aikoihin kuin Hamasin korkea-arvoiset edustajat vierailivat Venäjällä. Rakettien laajamittainen käyttö soluttautumisen peittämisessä muistuttaa Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän klassisia harhautuskeinoja, hän arvioi.

– Ennen lauantain iskuja Vladimir Putin antoi ennenkuulumattoman julkisesti avoimen antisemitistisiä lausuntoja, jotka viittaavat siihen, että hän on hylännyt aiemman valtiollisen linjan ja huolet vastakkainasettelusta suhteessa Israeliin. Hyökkäys sitä paitsi alkoi 7. lokakuuta, Putinin syntymäpäivänä. Muistettakoon, että monet synkät tapahtumat Venäjän historiassa ovat toteutuneet niin kuin alamaiset olisivat tarjoilleet niitä syntymäpäivälahjana.