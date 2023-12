Hamasin terroristeja kehotettiin raiskaamaan – ”seksuaalinen väkivalta oli osa suunnitelmaa”

Israelin asevoimat on saanut kuulusteluissa lisätietoa Hamasin toimista lokakuun 7. päivän iskujen aikana. Tietojen mukaan seksuaalinen väkivalta ja raiskaukset olivat oleellinen Hamasin suunnitelmaa. Asiasta uutisoi The Times.

Yksi Hamasin raa’immista iskuista kohdistui Negevin autiomaassa järjestettyyn musiikkifestivaaliin. Yksi osallistujista oli Yoni Saadon, joka selvisi kuin ihmeen kaupalla hengissä.

Saadon kertoo todistaneensa iskun aikana lukuisia raiskauksia Hamasin terroristien toimesta.

– Näin kauniin enkelikasvoisen nainen, jota kahdeksan tai kymmenen taistelijaa hakkasi ja raiskasi. Hän kiljui ”lopettakaa, jos kerran kuolen joka tapauksessa, niin tappakaa minut”. Kun he lopettivat, yksi heistä ampui naista päähän, Saadon kertoo.

Saadonilla on neljä omaa lasta. Hän kertoo ajatelleensa, että naisen tilalla olisi voinut olla hänen oma tyttärensä.

– Tai siskoni. Olin ostanut hänelle lipun, mutta viime hetkellä hänelle tuli este, Saadon sanoo.

Tämän jälkeen Saadon kertoo nähneensä, kuinka eräs nainen yritti estää terroristeja riisumasta häntä. Terroristit heittävät hänet maahan ja katkaisivat hänen kaulansa lapiolla.

Saadonin ei ole näkemänsä kanssa yksin. Terapeutti Bar Yuval-Shanin mukaan terroristien suorittamilla raiskauksilla on lukuisia silminnäkijöitä.

Israelin poliisi onkin käynnistänyt laajimman seksuaalirikostutkinnan maan historiassa. Poliisi on kerännyt tuhansia silminnäkijälausuntoja, valokuvia ja videoita, joista osa on järkyttävyydessään omaa luokkaansa.

Tutkintaa johtavan poliisikomentaja Shelly Harushin mukaan materiaalissa esiintyy esimerkiksi tyttöjä, joiden lantiot ovat murtuneet lukuisista raiskauksista. Hamasin itse kuvaamilla videoilla taas näkyy lukuisia riisuttuja naisia.

Myös ruumiita keränneet ovat raportoineet, että monet naiset oli riisuttu alasti ja heidän sukupuolielimensä olivat veren peitossa.

– On selvää, että seksuaalirikokset olivat osa iskujen suunnittelua, ja niiden tarkoitus oli pelotella ja nöyryyttää ihmisiä, Harush tiivistää.

Ruumiiden keräyksestä vastaavan vapaaehtoisjärjestö Zakan johtajan Haim Outmezgine mukaan hänen järjestönsä keräsi lähes 1 000 ruumista. Näkemänsä perusteella hänestä on selvää, että Hamasin terroristit halusivat aiheuttaa mahdollisimman paljon kärsimystä.

– Tappaa, polttaa elävältä, raiskata. Vaikutti, että heidän tehtävänsä oli raiskata niin paljon kuin mahdollista, Outmezgine sanoo.

Outmezgine kertoo nähneensä festivaalialueella kaksi naisen ruumista, joiden housut oli revitty alas. Molempia oli ammuttu päähän, toista myös sukupuolielimiin.

Ruumiita käsitelleet Zakan vapaaehtoiset kertovat samaa tarinaa. Useimpien naispuolisten ruumiiden vaatteet oli revitty ja erityisesti jalkovälin alueella oli verta. Heidän kasvonsa olivat kärsivän näköiset, ja osaa oli ammuttu päähän ja rintoihin.

Israelin puolustusvoimien sisäisten lähteiden mukaan Gazassa napatut Hamasin terroristit ovat kuulusteluissa kertoneet, että heitä kehotettiin ”likaamaan” israelilaisnaisia.

Henkilökohtaisia kokemuksia Hamasin seksuaalisesta väkivallasta on kuitenkin kuultu vähän. Tämä johtuu asiantuntijoiden mukaan siitä, että tapahtumat ovat olleet erittäin traumaattisia, eivätkä uhrit välttämättä halua julkisuuteen. Iso osa uhreista myös tapettiin tai kaapattiin Gazaan.

Jotkut pelkäävätkin, että Hamas on kaapannut osan naisista seksiorjiksi, kuten ISIS toimi jesidinaisten kanssa Syyriassa ja Irakissa.

Hamasin naisiin kohdistuvia rikoksia tutkivaa komiteaa johtava kansainvälisen oikeuden professori Cochav Elkayam-Levy kummastelee, miten vähän huomiota Hamasin terroristien seksuaalirikokset ovat saaneet kansainvälisessä yhteisössä. Esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien tasa-arvojärjestö UN Women oli pitkään hiljaa.

Kahdeksan päivää iskujen jälkeen Elkayam-Levy laati tapahtumista kirjeen YK:lle. Vastausta ei kuulunut.

– Oli absurdia, että vaikka kaikki tämä on dokumentoitu, mutta vastauksena on vain hiljaisuutta. YK:n arvoihin lukeutuu naisten uskominen, koska naisiin kohdistuvia rikoksia usein kielletään, mutta nyt he eivät usko meitä, Elkayam ihmettelee.

UN Women tuomitsi Hamasin seksuaalirikokset lauantaina, lähes kaksi kuukautta iskujen jälkeen. Se on monien mielestä liian myöhään.

– Israelin naiset on petetty. He sanovat kyllä ”me too”, paitsi jos olet juutalainen, tiivistää Israelin naisasiainviraston entinen johtaja Ayelet Razin Bet Or.